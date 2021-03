A treia victimă a terenului de la Recea, CSM Reșița, a pierdut rușinos în acest weekend împotriva echipei lui Florin Fabian, după o partidă care s-a încheiat cu șase goluri. Pentru tabăra maramureșeană au marcat Alin Burdeț (min.2), Marius Coman (min. 36 și 53), Alexandru Mărieș (min. 62), Adrian Micaș (min. 82) și Paul Batin (min.90). După acest meci, antrenorul oaspeților, Alin Minteuan, și-a exprimat dorința de a demisiona, motivând că această decizie ar putea fi singura soluție ca echipa să iasă din acest impas.

Președintele echipei CSM Reșița, Cristian Bobar, a anunțat că va aplica sancțiuni financiare drastice jucătorilor, după această înfrângere, dar nu a menționat nimic despre decizia de demisie a antrenorului: ”Da, este un dezastru ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar fotbalul este fotbal şi trebuie să ne revenim din acest şoc. Astăzi, eu, cel puţin, am un şoc la ceea ce s-a întâmplat. Vor fi luate cele mai drastice sancţiuni financiare, în primul rând faţă de jucători, pentru modul cum s-au prezentat la un joc de fotbal, fără respect faţă de meseria lor. Se va aplica un regulament de ordine interioară foarte clar şi vor fi luate cele mai drastice sancţiuni pe care le-am dictat eu vreodată în calitate de director executiv. Nu pot să-mi explic cum acelaşi nucleu de jucători, cu acelaşi antrenor, au făcut rezultate foarte bune la sfârşit de tur şi în jocurile de pregătire, iar astăzi să fim pur şi simplu o echipă îngenuncheată”, a declarat președintele pentru Radio Reșița.

Bucuria din tabăra maramureșeană de fotbal, după această victorie, a fost exprimată de către căpitanul echipei, Adrian Micaș, care declara: „Am făcut un meci bun și rezultatul este pe măsură. După înfrângerea de la Constanța am venit cu gândul să câștigăm acest meci. Ne-a ieșit cam totul cu CSM Reșița și am avut și puțin noroc. Mergem la Timișoara să câștigăm cu Ripensia. Am pierdut un singur meci din acest an, atmosfera este bună, grupul este mai unit ca niciodată, și vrem să facem cât mai multe puncte. Sunt de trei ani la ACSF Recea și mă simt foarte bine aici. Cu siguranță ne vom salva de la retrogradare, nu există nicio îndoială”.

La rândul lui, antrenorul Alin Minteuan a oferit declarații presei locale în care își exprimă nemulțumirile și indirect decizia de a demisiona: ”O înfrângere rușinoasă! Felicitări băieților de la Recea pentru atitudine și modul în care s-au dăruit pentru a câștiga fiecare meci. Știam lucrul acesta, le-am spus și băieților mei că Recea se sacrifică foarte mult pentru fiecare victorie, a făcut-o și azi și pe merit au câștigat, până la urmă scorul nu mai are importanță. Pentru noi este rușinos, este rușinos de la începutul acestui mini-retur, nu reușim să ne revenim nicicum, probabil va trebui făcută o schimbare, clar că jucători nu poți să aduci în acest moment deci probabil va fi o singură soluție. Dar vom vedea, o să discut și cu conducătorii și vom vedea ce vom face, pentru că în ritmul acesta ne ducem rău de tot. Întotdeauna contează primul gol, problema e că noi la fiecare meci luăm gol de genul acesta. Am cerut concentrare, determinare, atitudine, dar din păcate rămân doar la statutul de vorbe, faptele cam puține. Calitate individuală la jucători există, dar, din păcate, cea colectivă, nu”.

Alin Minteuan este al doilea antrenor care anunță că va demisiona, după înfrângerea suferită împotriva echipei lui Florin Fabian, primul fiind antrenorul echipei U Cluj, Costel Enache, care a pierdut la rândul său partida disputată cu ACS Recea la scorul de 1-0, din etapele trecute.

În următoarea etapă, ACS Recea va juca în deplasare, în compania echipei Ripensia Timișoara, sâmbăta aceasta, de la ora 11:00.