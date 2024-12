Mai sunt doar câteva zile până când vom afla care vor fi cele 4 grupe ale ediției cu nr 7 și implicit loturile echipelor care vor lupta pentru titlul de campion al Cupei Minerul 2024.

“În anul 2023 am început o nouă tradiție la Cupa Minerul, respectiv echipele cu cele mai bune rezultate la ediția anterioară să fie desemnate cap de serie în următorul an. Prin urmare, în acest an continuăm tradiția și vom avea ca și cap de serie echipele Narcoffee, Galacticii, FC Alex și Remat Maramureș”, sustin reprezentantii organizatorilor.

Luni, 16 decembrie, ora 18:30 în sala de ședințe a Complexului Național Sportiv Lascar Pană (fosta clădire DJTS) pentru tragerea la sorți a grupelor ediției 7 a Cupei Minerul.

În cadrul ședinței, echipele vor preda și listele cu loturile care să cuprindă minim 10 jucători din cei 12 posibili, precum și cei 3 membrii ai staff-ului, urmând ca ultimii 2 jucători, care întregesc lotul final de jucători, să fie completați în tabel până luni, 23 decembrie, ora 22:00.