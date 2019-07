Fostul șef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea, demis din funcţie în urma intervenţiei defectuoase în cazul Alexandrei Măceşanu, a declarat într-o emisiune TV că fata de 15 ani i-ar fi indus în eroare pe polițiști în privința localizării acesteia.

Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a declarat că Alexandra Măceșanu, adolescenta de 15 ani răpită, violată și ucisă de Gheorghe Dincă, i-a indus în eroare pe poliţişti pentru că i-a spus ofițerului la 112 că vede o “poartă roşie” și niște brazi în curtea criminalului.

“Prima dată când a sunat fata, am sunat înapoi pe acel număr şi nu ne-a mai răspuns. Peste o jumătate de oră a sunat ea din nou. Atunci a apucat să le spună că vede un brad, că vede un nuc, că sunt nişte câini. Dar ne-a indus în eroare cu o poartă roşi care nu era la drum. Am căutat cu toată poliţia. Brazii erau doi mici, nici nu depăşeau gardul. Toate acest aspecte sunt în jurul orei 12.00. Fata, atunci când a vorbit cu noi, cred că atunci a fost surprinsă la telefon. Noi am aflat la ora 1 noaptea, la 2, dar nu mai puteam face nimic.

Îmi pare rău că nu am putut face nimic pentru copilul ăsta”, a spus Nicolae Mirea.

Fostul şef al Poliţiei Caracal spune că nimeni nu i-a informat că adolescenta de 15 ani se află în cartierul Bold.

“STS ne-a dat o triangulație greșită, într-un cartier în partea dreaptă. Nimeni nu ne-a spus că este în cartierul Bold. Nu a venit nimeni la mine să îmi spună treaba asta. Fata nu ne-a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la 2 km distanță. Atunci, întrebați-l pe agentul de la Slatina, că văd că știe prea multe. Eu am coordonat toată acțiunea și am făcut ce trebuie”, a mai spus Mirea.

Alexandra a vorbit de cinci ori la 112

Noi detalii terifiante au ieşit la iveală în legătură cu crimele de la Caracal. Potrivit unor informaţii ce apar în raportul ministerului de Interne reiese că Alexandra a vorbit de cinci ori cu anchetatorii, nu doar de trei ori, aşa cum s-a anunţat iniţial.

Tânăra a dat detalii despre locul unde era ţinută captivă şi a precizat că a fost violată. La al treilea apel, victima era deja disperată că poliţia nu a ajuns, iar poliţistul de la IPJ Olt a liniştit-o spunânu-i că oamenii legii sunt pe drum.

În faţa comisiei de apărare din Parlament, reprezentantul STS a dat vina pe poliţie pentru eşecul localizării exacte a Alexandrei. Iar şeful STS a demisionat din funcţie, însă nu recunoaşte că ar fi avut vreo vină pentru modul în care a acţionat instituţia pe care a condus-o.