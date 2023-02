Fostul parlamentar de Maramureş şi fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Marius Sorin Bota, a fost ales în fruntea Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR).

„Azi am inceput un nou proiect in cariera.

Poate asa voi putea sa pun in aplicare toata experienta acumulata in 20 de ani

Am fost ales presedinte CA al Companiei nationale de investitii rutiere!

O noua companie care urmeaza sa implementeze investitiile in autostrazi si drumuri expres.

Tot azi particip la prezentarea stadiului la proiectele din Moldova (A7 si A8), Tg Neamt -Iasi si Pascani -Siret” -arată acesta prin intermediul unei rețele de socializare.