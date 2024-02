Diana Iluț, fondatoarea celei mai mari agenții de turism din Baia Mare, a confirmat, la Business Forum Nord-Vest (BFNV) că i-a încredințat-o holdingului de la București.

“Acum 22 de ani am avut ideea de a face servicii turistice de înaltă clasă, de a duce ideea de echipă dincolo de arealul unei simple agenții. Odată cu pandemia, tot ceea ce știam noi despre business s-a schimbat. Eu, ca proprietar de afacere, am realizat că singură, într-o bărcuță pe o mare înspumată, era greu să fac față.

Pandemia ne-a dat înapoi pe noi, antreprenorii din turism, iar după unicul atac de panică din viața mea, din martie 2020, am realizat că trebuie să schimb ceva. Prima constatare: sunt prea mică și am nevoie de forță. A doua: vine ziua de salarii și noi nu mai avem bani. A treia: că am oameni care lucrează pentru familii: ratele curg, copiii lor au nevoie de mâncare, iar eu nu am soluții”.

“În pandemie mi-am propus să găsesc soluții pentru industria în care activez, iar pasul doi, pentru afacerea mea, pentru copilul meu, pentru ca acesta să nu mai treacă niciodată prin experiența mea. Oricât de drag ne este ceea ce facem, atunci când simțim că îi va fi mai bine fără noi, poate că e momentul să ne retragem.

Predarea de ștafetă e o variantă pentru urmașii noștri, colaboratori sau alții care știm că sunt mai buni decât noi. Atunci am identificat asociația patronală cea mai puternică din domeniul meu, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Degeaba sunt eu din Baia Mare, că la București se trage ceasul.

Cu ajutorul ANAT am reușit, altfel nimeni nu-ar fi ascultat, eram doar un antreprenor din Maramureș cu niște idei. Prin ANAT, al cărei vicepreședinte și șef al comisiei fiscale sunt acum, am izbutit să impunem măsura de ajutor pentru hoteluri, restaurante, catering”.

“După ce am adus liniște în industrie ca să poată funcționa în continuare, a venit rândul propriului business, trebuia să fac ceva pentru mine. Am realizat că trebuie să găsesc o familie mare în care să mă integrez, în care copilul meu poate să crească și mai mult.

Este motivul pentru care, dincolo de Sfara Tours, brandul pe care l-am creat, am decis să sprijin această industrie mai puternic decât acum. Familia în care eu sunt astăzi binevenită și căreia i-am încredințat copilul meu – unul nu foarte mic, anul trecut am avut vânzări de aproape 10 milioane de euro – este holdingul Christian Tour, unde am devenit parte a Consiliului de Conducere a grupului.

În acest board suntem șapte oameni care conduc cel mai mare trust de turism din România. Christian Tour a devenit unicul proprietar al Animawings. Va fi cel mai mare consorțiu în domeniu din țară, iar copilul meu va fi în siguranță pentru că va crește, a fost apreciat ca valoare, iar eu întărită. Trebuie să avem curajul să lăsăm să zboare atât copiii, cât și afacerile noastre”, a spus fondatoarea Sfara.

Sursă: www.transilvaniabusiness.ro