Situaţia se agravează în Maramureş, privind persoanele depistate pozitiv. La Primăria Recea mai mulţi angajaţi s-au infectat, astfel că primarul Octavian Pavel a scris următoarele pe pagina sa de facebook: “Având in vedere situația apărută prin depistarea a șase cazuri de Covid-19 in Primaria Recea ne vedem puși in situația restrângerii activității. Ne cerem scuze și multă sănătate!”.