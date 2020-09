Focar de Covid in PNL. Liberalii sunt in alerta dupa ce avocatul Cristian Niculescu Tagarlas (foto), purtatorul de cuvant al PNL Maramures, a fost internat in spital, fiind confirmat cu coronavirus.

Situatia este cu atat mai delicata, cu cat Tagarlas a intrat in contact cu numeroase persoane in ultima saptamana, la intalnirile de campanie la care a fost prezent – asa cum puteti vedea in imaginile de la sfarsitul articolului, luate de pe pagina de Facebook a PNL Maramures. Printre participantii la aceste reuniuni, s-au numarat figuri liberale proeminente, precum ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, europarlamentarul Rares Bogdan si deputatul Robert Sighiartau (secretarul general al PNL), relateaza eMaramures.ro.

Focar de COVID in PNL: sute de oameni pusi in pericol

Protocoalele de lupta impotriva COVID-19 impun ca toti contactii unei persoane infectate sa intre in autoizolare timp de doua saptamani. Or, este greu de crezut ca sutele de membri si de simpatizanti PNL care au luat parte la adunari electorale alaturi de Cristian Tagarlas vor renunta pur si simplu la campania de pe teren. DSP Maramures nu a emis un punct de vedere in legatura cu aceasta speta. De asemenea, grav este ca sute de oameni au fost pusi in pericol, in contextul in care virusul ar fi putut fi raspandit cel putin de catre purtatorul de cuvant al PNL Maramures.

Miercuri, 2 septembrie 2020, PNL Maramures a publicat un comunicat in care nu a dezvaluit numele pacientului, precizand doar ca este vorba despre „unul dintre membrii din staff-ul de campanie”. Totusi, presedintele organizatiei judetene, Ionel Bogdan, a confirmat pentru Lumea Justitiei ca este vorba despre Cristian Niculescu Tagarlas, adaugand ca purtatorul de cuvant este internat, dar se simte bine, fiind asimptomatic.

Iata comunicatul PNL Maramures publicat pe Facebook:

„Organizatia PNL Maramures informeaza opinia publica ca unul dintre membrii din staff-ul de campanie a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.

Riscul de contaminare este prezent in comunitatile noastre si fiecare moment de acest gen ne aminteste tuturor ca lupta cu pandemia este o cursa pe termen lung pe care suntem datori cu totii sa o castigam.

Impreuna cu colegii nostri si autoritatile cu atributii in domeniul sanatatii publice, vom lua masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului in comunitatea noastra.

Suntem in permanent contact cu Directia de Sanatate Publica si urmam toate masurile pe care aceasta situatie le impune.

Vom continua campania electorala cu respectarea tuturor prevederilor si normelor legale, asa cum am facut si pana in prezent, sanatatea si siguranta cetatenilor fiind prioritare pentru noi.

Vom depasi acest moment dificil si vom duce in continuare lupta pentru a schimba in bine administratia locala”.

Sotia candidatului PNL Baia Mare, devoalata pentru instigare la denigrare

Amintim ca PNL Maramures a intrat in atentia mass media si saptamana trecuta, cand Adriana Cirt – sotia candidatului PNL la Primaria Baia Mare, omul de afaceri Mircea Cirt – a fost acuzata ca foloseste minori in campania pentru denigrarea actualului edil, Catalin Chereches.

Prezentam galeria foto cu evenimentele de campanie unde a fost prezent Tagarlas:

Sursa: luba.ro