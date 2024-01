Îndrăgitul actor Florin Piersic a transmis un mesaj plin de recunoștință în ziua în care a împlinit 88 de ani (27 ianuarie). Într-o postare pe pagina personală de Facebook, maestrul Piersic a ținut să le mulțumească admiratorilor săi pentru loialitatea, încrederea și aplauzele primite de-a lungul anilor.

„Nu-i timp de nostalgii. Nu încă. Imediat e 27 ianuarie. În trei zile, se învârte „contorul” și vârstă mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei și iubirii, adică 88. Ce tare mi se potrivește! Iubirea, Prietenia, Speranța, Bucuria, sunt cuvintele pe care prețuiesc cel mai mult pe lume și nu sunt doar niște…vorbe! Am dat și am primit iubire de la voi toți,cei care îmi sunteți alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o arătați și care mă umple mereu de speranța unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a va vedea în sala de spectacol sau de a va ști în față micului ecran. Cu ani în urmă, pe scenă Teatrului Național în spectacolul „Dulcea pasăre a tinerețîi”,ii spuneam partenerei mele Carmen Stănescu următoarea replică:”Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei”. Astăzi, eu Florin va spun celor care citiți aceste rânduri:

“Am dat oamenilor mult , dar am primit înzecit de la ei!” Da, da, este adevărat. Fără voi, fără aplauzele pe care mi le dăruiți, fără mesajele pe care mi le scrieți, fără privirile voastre calde când ne întâlnim pe stradă, aș fi fost… sărac. Pentru mine, asta e adevărată bogăție. Cea mai de preț. Dacă în sala de spectacol,va văd uneori de pe scenă inclinandu-va în față mea, astăzi e rândul meu să mă înclin în față voastră. Și mai vreau să știți că citesc tot ce îmi scrieți și că aș vrea că timpul să fie mai lung, că să va pot respunde fiecăruia în parte. Norocul meu că sunt mare… la propriu…, că să îmi pot întinde brațele că niște aripi, să va pot îmbrățișa pe toți” a transmis Florin Piersic.