Un pas decisiv pentru carieră și viața personală a făcut Florian Sălăjeanu, președintele Asociației ASSOC Baia Mare, care recent a fost ales în funcția de vicepreședinte PSD Maramureș. Acesta, pornind de la obiectivele și valorile sale, a decis să se implice în viața politică considerând că în acest fel poate participa activ la procesul decizional și poate extinde impactul schimbărilor pozitive pe care le-a adus în ultimii 25 de ani în domeniul Muncii și Protecției Sociale, acesta fiind și departamentul din PSD în care are atribuții de coordonare.

“Decizia implicării mele în comunitate a venit din dorința de a contribui cu soluții la dezvoltarea sustenabilă a zonei. A venit ca o provocare și am acceptat-o. Sunt un practician și, prin intermediul ASSOC, am inovat în asistența socială și am dezvoltat proiecte de succes. Cei 30 de ani de activitate mi-au întărit ideea că rezultatele bune se pot obține doar prin colaborare și prin preluarea de bune practici din sectoarele în care se face performanță.” – Florian Sălăjeanu

Florian Sălăjeanu este asistent social, dar și un om perseverent. Începând cu 1993, s-a implicat în acțiuni de voluntariat la Baia Mare, premergătoare activităților din asistența socială. Pe atunci orașul era frământat de multe problem din cauza disponibilizărilor masive din sectorul minier și a șomajului crescut. Era student și a simțit impulsul să îi ajute cumva pe acei oameni. De atunci, a perseverat în activitățile ce țin de serviciile sociale, iar, în 2024, ASSOC – Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială – a intrat în al 29-lea an de activitate. ONG-ul pe care l-a înființat alături de alți colegi asistenți sociali a devenit un reper în domeniul serviciilor sociale.

“Am avut colaborări diverse. Am lucrat în administrația publică locală, județeană și centrală, am avut o carieră didactică universitară, am avut colaborări în calitate de expert cu instituții internaționale, însă activitatea în sectorul neguvernamental este cea care mă reprezintă. Peste tot pe unde am fost, am învățat câte ceva. De la unii conducători am învățat cum să nu fiu, de la parteneri am aflat lucruri noi, iar astfel am reușit să creez un mediu organizațional plăcut, în care colegii din ASSOC să lucreze și să obțină cele mai bune rezultate. Împreună, zi de zi ne exersăm empatia, fără de care n-am avea cum identifica problemele sociale ale comunităților în care activăm.” – Florian Sălăjeanu

Florian Sălăjeanu și-a propus să contribuie la îmbunătățirea politicilor sociale din perspectiva experienței acumulate în domeniul serviciilor sociale și antreprenoriatului. ASSOC, organizația pe care o conduce, a creat modele de succes pentru sectorul nonprofit și a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru grupuri vulnerabile, îndeosebi cu proiecte de economie socială care au dus la crearea de locuri de muncă, chiar și pentru persoane cu dizabilități.

Este asistent social principal cu atestat de liberă practică, licențiat în Teologie – Asistență socială (1996), cu masterat în Drepturile Omului (2001) și doctorat în Sociologie (2012) – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Membru fondator și președintele Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială – ASSOC Baia Mare, ONG reprezentativ la nivel național care are ca obiective dezvoltarea sistemului de servicii sociale, ocuparea și incluziunea socială activă; promovarea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale.

S-a implicat activ în dezvoltarea, promovarea și ridicarea prestigiului profesiei de asistent social încă din 1999, iar în 2004 a pus bazele a ceea ce astăzi este Colegiul Național al Asistenților Sociali, autoritatea competentă pentru profesia de asistent social în România și for național al cărui prim președinte a fost.

A participat la elaborarea principalelor strategii, direcții de acțiune și documente privind promovarea statutului și valorilor profesiei de asistent social la nivel național și internațional.

Asigură președinția Consiliului Director al Comitetului Sectorial Sănătate și Asistență Socială, în cadrul căruia, conform statului Comitetului sectorial, asigură președenția acestuia, participand, sub coordonarea Autorității Naționale pentru Calificări, la dezvoltarea și actualizarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile aferente sectorului Sănătate și Asistență socială.

Pe parcursul traseului profesional, a fost director general adjunct al Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Maramureș; secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei – Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu Handicap; președinte al Comitetului de Readaptare și Integrare a Persoanelor cu Handicap – CDPRR din cadrul Consiliului Europei și asistent universitar în cadrul catedrei de Asistență socială de la Universitatea de Nord din Baia Mare.

Este autor și contributor la numeroase lucrări de specialitate care au ca temă performanța în serviciile sociale, incluziunea în societate a persoanelor din grupuri vulnerabile, egalitatea de șanse pentru persoanele cu dizabilități etc.

