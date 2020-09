La finalul săptămânii trecute, reprezentanții Coaliției pentru Maramureș au ajuns în Botiza pentru a lansa candidatura pentru un nou mandat în fruntea Primăriei Botiza a primarului Florea Poienar.

Unul dintre primii care s-a adresat auditoriului a fost Ioan Bobocea, candidat pentru Consiliul Județean Maramureș din partea Coaliției pentru Maramureș care a declarat că botizenii vor vota Florea Poienar pentru primăria locală și îl vor reconfirma pe Gabriel Zetea ca președinte a Consiliului Județean Maramureș. ”Sub administrația Zetea județul nostru s-a dezvoltat considerabil și nimeni nu poate nega acest fapt: s-au reabilitat drumuri, s-a investit masiv în sănătate, în educație și în sport, s-a deschis Aeroportul Internațional, a a crescut numărul turiștilor care au ales Maramureșul ca și destinație turistică. În 27 septembrie, botizenii vor vota Coaliția pentru Maramureș pe toate cele patru buletine de vot”, a declarat Ioan Bobocea, candidat pentru Consiliul Județean Maramureș.

Florea Poienar, primarul care cere votul botizenilor pentru al treilea mandat în fruntea comunei a vorbit, alegătorilor, despre proiectele pe care le-a adus în comunitate.

”Sunt investiții de peste opt milioane de euro obținute în ultimii opt ani care implică reabilitarea infrastructurii rutiere, cămine culturale, centrul civic tradițional dar și multe alte proiecte care se văd în orice colț al Botizei. Aici m-am născut, aici trăiesc și aici vreau să rămân. Nu voi vorbi despre contracandidații mei, vorbesc doar despre ce am făcut eu. Pentru că eu îmi doresc ca atunci când nu voi mai fi primar să plec cu fruntea sus din această funcție și să trăiesc cel puțin la fel de bine ca și acum în comuna mea. Și, tot ca o premieră, este pentru prima dată când comuna Botiza va avea un consilier județean”, a declarat Florea Poienar, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru al treilea mandat la Primăria Botiza.

Gabriel Zetea: ”Eu nu mint maramureșenii, pentru că am fost crescut să fiu cinstit”

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea administrației județene a avut doar cuvinte de apreciere despre Botiza și despre oamenii frumoși de aici.

”Cred că oricine vine în Botiza, pe Valea Izei, în Maramureș se gândește cât de binecuvântați suntem noi, maramureșenii, să trăim pe aceste meleaguri. Și toți cei care ne vizitează o dată sunt convins că își doresc să revină. Iar dacă nu revin pentru locuri, atunci sigur se întorc pentru oameni. Pentru că atunci când vii în Maramureșul Voievodal și vezi maramureșenii, oameni fericiți, harnici și muncitori, oameni cu zâmbetul pe buze, nu ai cum să nu te îndrăgostești de zona noastră. Și asta am înțeles noi, în ultimii patru ani de administrație: că trebuie să oferim o viață mai bună nouă, tuturor. Toți maramureșenii au nevoie de lucruri concrete, pentru ca viața lor să se schimbe în mai bine. Și cu patru ani în urmă, când am candidat în numele Partidului Social Democrat la Consiliul Județean, am cerut fiecărui candidat la primărie, la Consiliul Local sau la Consiliul Județean ca, într-un singur mandat, să finalizeze proiectele pe care le propun comunităților. Pentru că, mult prea mult timp în județul Maramureș, proiectele s-au lăsat moștenire de la unii la alții și am cerut ca acest lucru să se încheie. Președinții PNL de CJ nu au înțeles, în 24 de ani, că trebuie să își dea mâna și să aibă proiecte comune cu administrațiile locale, atunci când merg la București pentru a cere fonduri. Un exemplu simplu este cel referitor la drumurile județene. Din cei 800 de km de drum județean pe care îi avem în Maramureș, PNL-iștii au reușit să reabiliteze 56 de km. Și primul lucru pe care l-am făcut ca și președinte al Consiliului Județean a fost să pornesc reabilitarea drumurilor județene. Și într-un mandat am demarat șantiere pe aproape 200 de km de drum județean, de patru ori mai mult decât au făcut PNL-iștii în 24 de ani. Mi s-a reproșat, adeseori, că am uitat să fac politică. Însă am ales să fac administrație, pentru că maramureșenii merită cu adevărat o viață mai bună. Nu vreau să fac promisiuni pe care să nu le respect, așa cum fac, astăzi, contracandidații mei. Părinții mei m-au învățat, acasă, să nu mint. Și eu nu mint maramureșenii, pentru că am fost crescut să fiu cinstit. Mă uit cum mint cei care doresc să ajungă la Consiliul Județean și mă gândesc că vor face la fel cum a făcut Guvernul Orban în toată această perioadă grea pentru Maramureș: nu vor investi în programe, nu vor promova proiecte, nu vor continua lucrurile bune începute. Tocmai de aceea, ne dorim să continuăm alături de echipa Coaliției pentru Maramureș ceea ce am început pentru acest județ: să oferim fiecărui maramureșean viața pe care o merită. Noi ne batem pentru Maramureș și ne luptăm să aducem bani în județul nostru și asta vom continua să facem și în mandatul următor”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

