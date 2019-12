Sistemul se auto-reproduce. Dinastiile politico-economice incearca sa intre puternic in joc. Sebastian Burduja, fiul unui bancher Bancorex, numit secretar de stat la Finanțe.

Tinarul Burduja si-a facut facultatea la Stanford, pe banii tatalui. Apoi, Sistemul l-a ajutat sa-si propulseze cele doua ONG-uri (Liga Studentilor Romani din Strainatate si CAESAR) pe scena publica mare.

Daca exista un Hrebenciuc jr, o EBA, de ce nu si un Burduja jr? Pentru binele tarii, fireste.

Cine e tatal lui Tianu Burduja? Este Marinel Burduja: In 1991 devine directorul bancii de stat Bancorex, sucursala din orasul-natal, Piatra Neamt, apoi vicepresedinte al intregii banci, la Bucuresti, ca in 1996 sa treaca in mediul privat, la Creditanstalt, ABN AMRO.

Imediat dupa Revolutia din 1989 a fost ales la primele alegeri „libere” din Romania, in mai 1990, primar al orasului Piatra Neamt si deputat in Parlament din partea Frontului Salvarii Nationale (FSN), prima formatiune politica, neocomunista, nascuta dupa Revolutia condusa de fostul presedinte Ion Iliescu.

Marinel Burduja are o experienta de bancher, cu radacini inainte de 1989, cand a lucrat la Banca de Investitii si in Comertul Exterior.