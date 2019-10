Adevărul despre Dan Barna iese la supravață pas cu pas. Masca de „om nou” se sparge și scoate la iveală un personaj surprinzător.

LumeaPolitica.ro prezintă încă o filă de istorie a lui Dan Barna. Este o poveste cu agenți CIA, spioni ai securității și cadavre din Fallujah.

Barna este un „etalon” pentru majoritatea „consultanților” care au cheltuit 8,5 miliarde de euro alocate POSDRU, POCA și POCU din 2007 până în 2020. Banii s-au alocat pentru pregătirea unor oameni defavorizați sau a unor tineri care doresc să devină antreprenori.

În realitate, în poveștile lui Barna, banii s-au dus spre simpatizanți USR PLUS, colegi de școală sau chiar sora sa după cum a arătat RISE Project.

Vom vedea acum un caz fabulos în care în loc de oameni vulnerabili sau tineri care visează la afaceri apare un personaj tenebros cu legături într-o lume ocultă.

Ca în fiecare poveste cu USR PLUS apar și legăturile aferente cu fosta securitate, iar asta nu e tot.

Dan Barna – sforarul fondurilor europene

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG a coordonat proiectul [email protected] Am povestit deja în August că majoritatea beneficiarilor erau susținători ai USR PLUS.

Dan Barna

Am arătat că firma fondată de prezidențiabilul Barna a alocat peste 33.000 de euro unui fost candidat USR din Brașov. S-au mai dat bani pentru adjunctului filialei USR Ghimbav. Peste 30.000 de euro a primit și o directoare a Bursei din Sibiu care era membră PLUS.

RISE Project a demonstrat că Barna a direcționat banii europeni către sora sa. Ancheta este mai amplă și schițează o imagine necunoscută a liderului USR. Prezidențiabilul apare ca un sforar al fondurilor europene irosite în zadar pe cursuri inutile.

Banii pentru tineri au ajuns la afaceriști cu experiență

Fosta firmă a lui Dan Barna a coordonat un proiect StartUp plus prin care trebuia să cheltuiască 11,7 milioane de lei. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG făcea niște cursuri pentru 400 de oameni. În final 48 de norocoși primeau peste 33.000 de euro pentru a deveni antreprenori.

Ne-a atras atenția fata care s-a clasat pe poziția 15 în lista finală de selecție. Oana Marilena Suciu nu era deloc o tânără care să nu aibă experiență în afaceri. Clar, ea nu avea nevoie de cursurile unor instructori fără rezultate practice.

Cu toate acestea, firma fondată de Barna a facturat către UE faptul că a „pregătit-o” pe Oana Suciu pentru viitoarea ei viață de antreprenoare. Se presupune că fata nu știa cum e treaba cu afacerile, iar oamenii lui Dan Barna au învățat-o abc-ul antreprenoriatului.

„Tânăra” lui Dan Barna făcea afaceri de 14 ani

Oana Marilena Suciu, tânăra care în esență ar fi trebuit să fie pregătită de GCD pentru a deveni antreprenoare era deja o afaceristă versată. Prima firmă o fondase cu 14 ani înainte ca oamenii lui Barna să decidă că merită 33.000 de euro din bani europeni pentru a-și deschide un start-up.

Suciu Consult SRL a fost înființată de către Oana Suciu și Gabriel Chimișliu, un afacerist din real-estate. În același an, tânăra din Sibiu fonda societatea comercială Danubia Global Inc. SRL. Era asociat unic și administrator.

Danubia Global Inc

Firma lui Barna a învățat antreprenoriat o milionară

După un an de activitate, în 2005, Oana Suciu cesionează firma către Security Ventures International Ltd, un off-share din Insulele Virgine Britanice. Reprezentantul firmei paravan era un anume Levinson Richard Lee, născut la 21 martie 1953, cetățean american.

Concomitent, Suciu fondează o firmă nouă, Consider IT done International SRL. Asociatul ei are tot o firmă străină, Cantillon LTD. La finalul aceluiași an, Suciu rămâne patronă peste toată firma pe care o dizolvă și își însușește patrimoniul.

În 2010, Oana Suciu primește 12% din societatea Canah International și devine asociată cu cetățeanul german Mihail Dan Lăzărescu. Doi ani mai târziu, fata lui Barna deținea 35% din capitalul social de peste 1,2 milioane de euro al firmei respective.

În 2014, Oana Suciu părăsește firma după ce cesionează părțile ei sociale partenerului său Mihai Lăzărescu. Este vorba despre fabrica din Salonta care face produse bio din semnințe de cânepă.

Un general de la SIE intră în scenă

Revenim la Danubia Global Inc., firma pe care Oana Suciu o fondase în 2004 și o cesionase un an mai târziu. În 2007 se dovedește faptul că americanul care aparent preluase Danubia Global Inc. SRL de la Oana Suciu era reprezentat de Bichir Bogdan Valentin. Acesta era fiul lui Mihail Bichir, fost ofițer de securitate care pe vremea comunismului s-a ocupat de SUA și Canada.

Continuarea AICI