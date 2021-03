Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut noi precizări cu privire la modificarea anului școlar. Astfel, semestrul al doilea se va încheia cu două săptămâni mai târziu, pe 2 iulie în loc de 18 iunie, cu excepţia claselor a VIII-a şi a XII-a şi a celor din învăţământul profesional şi tehnic. Este vorba de două săptămâni luate din vacanța de vară a elevilor și adaugate celei din primăvară, susține ministrul.

Sorin Cîmpeanu declarat la Antena 3 că în loc de două săptămâni de învățământ online în aprilie, elevii ar putea avea două săptămâni de prezenţă fizică în mai, acesta fiind unul dintre avantajele modificării structurii anului școlar.

E vorba de o prelungire a vacanței de primăvară cu 2 săptămâni. Până acum era vacanța 2-11 aprilie pentru catolici, iar pentru ortodocşi până pe 9 mai. Am transferat 2 săptămâni din vacanța de vară în primăvară. Învățământul online în clasele primare e greu de imaginat. Plus că în aprilie va fi vârful, oricum vor fi luate și alte măsuri, în loc de 2 săptămâni de învățământ online în aprilie, poți avea 2 săptămâni de prezență fizică în mai. E frustrant să alegi între două variante care nu sunt ideale, e frustrant să pui în balanță vacanța de vară, e frustrant să traverserzi această perioadă pandemică”, a spus Ministrul Educației.

Astfel, semestrul al II-lea se va va încheia pe 2 Iulie, în loc de 18 iunie, cu excepția:

elevilor clasei a VIII-a, care termină pe 25 iunie, în loc de 11 iunie

elevilor clasei a XII-a care termină 18 iunie, în loc de 4 iunie

învățământulului profesional și tehnic care termină pe 23 iulie, în loc de 9 iulie

Acesta a enumerat și câteva dintre avantajele acestei decalări, spunând că examenul de Bacalaureat se va desfășura la datele programate.

„Dincolo de aceste două săptămâni de vacanță de vară, care se mută primăvara, BAC ul se va desfășura la aceleași date, Evaluarea Națională va începe pe 5 iulie. Această adaptare a calendarului are avantajul de a putea organiza și simularile pentru clasele a II-a și a IV-a. Un singur dezavantaj există, se micșorează vacanța de vară cu două săptămâni”, a mai spus Cîmpeanu.

Examenul de Bacalaureat se va desfășura în perioada 28 iunie-1 iulie, cu afișarea rezultatelor finale pe 9 iulie, în timp ce Evaluarea Națională va avea loc în perioada 5-8 iulie.

Școlile vor rămâne deschise „cel puţin până la data de 1 aprilie”, a spus Cîmpeanu în conferința de presă de marți.

„Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile”, a asigurat ministrul.