Ieri, 17 august, la ora 17.32, polițiștii din Seini au fost sesizați de către o femeie de 44 de ani din județul Satu Mare, despre faptul că fiica ei de 12 ani a fost victima unui accident rutier produs în centrul orașului.

În urma deplasării la fața locului și din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 63 de ani din Groși, aflat la volanul unui autoturism pe D.E. 85, condus dinspre Baia Mare înspre Seini, a surprins și accidentat o minoră de 12 ani din județul Satu Mare, care se afla în calitate de pieton.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a minorei, care a fost transportată la Centrul de Permanență din Seini, unde nu a rămas internată sub supraveghere medicală.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.