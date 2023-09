Sâmbătă, 9 septembrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Corona Brașov, joc din cadrul etapei a III-a din Liga Florilor Mol. Corona venea în Baia Mare cu moralul ridicat, după două victorii, una extrem de surprinzătoare, în deplasare, cu Rapid. A rezultat un meci de luptă, cu destul de multe greșeli, încheiat cu o victorie in extremis a echipei noastre.

Ne-a ajutat foarte mult poarta în acest meci, Pandzic făcând unul dintre cele mai bune meciuri de când este la Minaur. Și dincolo am avut-o pe Gudelj, foarte aproape de prestația portarului nostru. S-a muncit de la început la sfârșit, de ambele părți, iar scorul a stat sub semnul incertitudinii până la fluierul final. Cu cinci minute înainte de ultimul fluier, Tănasie a recuperat un balon și a marcat pe contraatac: 24-21. Apoi, în mai puțin de un minut jumătate, am încasat trei goluri la rând: 24-24. Tănasie și Lazăr au punctat pentru 25-25, apoi Tănasie (care a făcut o repriză a doua remarcabilă) a scos un 7m, pe care l-a transformat Lundback: 26-25. Corona vine în atac, Pletikosic pasează direct în aut, apoi avem noi atacul și Gudelj parează aruncărea Oanei Borș. Mai sunt vre0 15 secunde, brașovencele emerg pe atac, Pletikosic este blocată pe aruncare și e corner. Balonul ajunge la aceeași jucătoare, această aruncă spre poartă cu pământul, Amra Pandzic respinge peste bară și păstrează toate cele trei puncte în Baia Mare.

CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov: 26-25 (9-11)

Arbitri: Cristina Lovin (București) – Simona Stancu (Buzău). Observator: Adrian Nacu (Târgu Mureș)

Arncări de la 7m: 4-3 (transfomate: 2-3; au ratat: Tănasie, Pavlovic). Minute de eliminare: 8-6 (Marin 2, Mițicuș, Pavlovic / Dumitrașcu, Lazăr, Carlos)

CS Mianur: Amra Pandzic (19 intervenții), Cristina Mihiș – Ana Maria Tănasie 7, Alba Chiara Spugnini Santome 7, Amelie Lundback 5 (2 din 7m), Katarina Pavlovic 3, Oana Borș 2, Anca Mițicuș 1, Sanja Vujovic 1, Eva Kerekes, Luciana Popescu, Maria Gomes da Costa, Amalia Terciu. Nu au jucat: Amalia Coman, Aleksandra Vukajlovic, Andreea Țîrle. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu

Corona: Anica Gudelj (15 intervenții, a apărat și 2 de 7m), Elena Munteanu – Alisia Boiciuc 5, Matea Pletikosic 4 (2 din 7m), Oana Cîrstea 3, Raissa Marin 3 (unul din 7m), Ștefania Lazăr 2, Bobana Klikovac 2, Elena Voica 1, Gabriela Dumitrașcu 1, Laura Lasm 1, Patricia Moraru 1, Azenaide Carlos 1, Ana Maria Berbece 1, Ana Maria Văcariu, Macarena Gandulfo. Antrenori: Alin Bondar, Răzvan Udriștioiu, Gică Anton

Declarații după meci

Andrei Popescu (antrenor Minaur): “A fost un meci greu, ne așteptat să fie așa. Ei au venit aici fără presiune, cu două victorii din tot atâtea meciuri, n-aveau nimic de pierdut. Am fi putut câștiga mai din vreme cu puțină atenție, dar le felicit pe fete pentru efortul depus. Eu sunt încrezător pentru ceea ce urmează. Trebuie să îmbunătățim multe, să fructificăm ocaziile pe care ni le facem. Noi trebuie să progresăm la fiecare meci și să jucăm din ce în ce mai bine.”

Amelie Lundback (jucătoare Minaur): “Sunt fericită, a fost un meci foarte important pentru noi. Este a doua victorie de la începutul sezonului și este foarte important că am mai acumulat 3 puncte. Sunt de două luni și ceva în Baia Mare, încep să mă obișnuiesc. Pot spune că îmi place foarte mult să joc aici, dar sunt mult încă de pus la punct pentru mine: e o altă cultură, altă limbă, alte coechipiere. Și cred că suntem pe drumul cel bun.”

Alin Bondar (antrenor Corona): “Așa este sportul. Etapa trecută am câștigat la un gol, etapa asta a fost să pierdem la un gol. Cam așa merg lucrurile. Meciul a fost destul de disputat, portari buni de ambele părți, dar multe ratări. S-a văzut stresul jocului, poate mai mult pentru echipa din Baia Mare, dar la un moment dat am intrat și noi în panică și cam asta a fost structura jocului. Obiectivul nostru este să rămânem în prima ligă, să câștigăm cât mai multe meciuri, iar la finalul campioantului să fim pe un loc care să ne mulțumească pe noi și pe suporterii noștri.”

Alisia Boiciuc (jucătoare Corona): “Am fost aproape să obținem un rezultat bun, din păcate însă sunt și momente în care nu-ți iese. Mă bucur că joc, dar chiar de aceea am și ales Brașovul pentru a juca. Am văzut că se axează pe tineret și chiar joacă multe tinere.”

Etapa a 3-a

SCM Râmnicu Vâlcea – SCM Gloria Buzău: 30-24

CSU Știința București – CSM Târgu Jiu: 23-24

Gloria Bistrița – SCM Universitatea Craiova: 28-30

HC Dunărea Brăila – HC Zalău: 34-21

Dacia Mioveni – Măgura Cisnădie: 30-30

CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov: 26-25

CSM București – Rapid București (miercuri, 13 septembrie, 17.30, Pro Arena).

Clasament

SCM Rm. Vâlcea – 9p (95-76) – 3 Dunărea Brăila – 7p (91-74) – 3 Univ. Craiova – 7p (92-84) – 3 CSM București – 6p (67-45) – 2 Gloria Bistrița – 6p (92-84) – 3 Corona Brașov – 6p (84-80) – 3 Minaur Baia Mare – 6p (77-81) – 3 Rapid București – 3p (54-51) – 2 CSM Tg. Jiu – 3p (74-86) – 3 HC Zalău – 3p (61-89) – 3 Măgura Cisnădie – 1p (86-93) – 3 Dacia Mioveni – 1p (79-87) – 3 Știința București – 0p (79-86) – 3 Gloria Buzău – 0p (77-92) – 3

Etapa 4. Sâmbătă, 16 septembrie: Cisnădie – Brăila; Zalău – Bistrița; Craiova – Rm. Vâlcea; Buzău – Știința; Corona – CSM Tg. Jiu; CS Minaur – CSM București. Marți, 19 septembrie: Rapid – Mioveni.