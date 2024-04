Miercuri, 24 aprilie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și Gloria Bistrița, restanță din etapa a 20-a din Liga Florilor MOL. Un meci câștigat de oaspete încă din primele minute, Gloria reușind să pună un avans consistent: 2-9 (min. 10). Am revenit cât de cât în joc, ne-am apropiat în mai multer rânduri la trei goluri, însă n-a fost suficient. Bistrița se impune cu 27-24 și își păstrează pozișia a treia în clasament, una pe care are toate șansele să și-o apere până la final.

Minaur mai are patru meciuri în acest sezon (sperăm să nu fie mai multe), de unde trebuie să iasă niște puncte pentru a nu avea probleme cu barajul de menținere / promovare. Baia Mare mai are de jucat în deplasare la Tg. Jiu (1 mai), acasă cu Buzău (10 mai), țn deplasare la Craiova (15 mai) și acasă cu Zalău (18 mai).

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 24-27 (10-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 600 spectatori

Arbitri: Sebastian Mîrza și Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator FRH: Bogdan Anton Prisăcariu (Iași)

Aruncări de la 7m: 15-9 (transformate: 11-8; au ratat: Popa-Tănasie, Vujovic, Cazanga, Spugnini / Laslo). Minute de eliminare: 10-10 (Spugnini, Țîrle, Cazanga, Popa-Tănasie, Vukajlovic / Pristăvița, Bazaliu, Araujo Frossard, Laslo; în min. 58, Dincă a primit cartpnaș roșu)

Minaur: Amra Pandzic (10 intervenții), Cristina Mihiș – Sanja Vujovic 6 (toate din 7m), Alba Chiara Spugnini Santome 4 (unul din 7m), Ana Maria Popa-Tănasie 3 (2 din 7m), Katarina Pavlovic 3, Magda Cazanga 3 (unul din 7m), Luciana Popescu 2 (unul din 7m), Amelia Lundback 1, Maria Andreea Ianăși 1, Maria Gomes da Costa 1, Oana Borș, Amalia Terciu, Aleksandra Vukajlovic, Eva Kerekes, Andreea Bianca Țîrle. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu

Gloria Bistrița: Renata Lais de Arruda (8 intervenții, a apărat și 4 de 7m, a marcat un gol), Anastasia Babovic Vujovic – Bianca Bazaliu 8 (7 din 7m), Seynabou Mbengue Rodriguez 5, Sonia Seraficeanu 4, Cristina Laslo 3 (unul din 7m), Gnonsiane Niombla 2, Elena Nicoleta Dincă 1, Paula Posavec 1, Tamires Morena de Araujo Frossard 1, Nina Bulatovic 1, Ida Marie Moesgaard Dahl 1, Laura Pristăvița, Deborah Dede Kpodar, Carmen Stoleru. Antrenori: Florentin Pera, Marius Novanc, Alexandru Buligan

Declarații după meci

Andrei Popescu (antrenor Minaur): “Bistrița a fost un pic mai puternică decât noi astăzi, dar noi am început rău și ele s-au dus la șapte goluri. Am încercat să revenim, dar de fiecare dată când ne-am apropiat au intervenit ratările, inclusiv cele de la 7m și n-am apucat să le punem în pericol. Astea sunt rezultatele, ni le asumăm. Dar vom lupta pentru noi, pentru suporteri, pentru toți cei care vor handbal în acest oraș ne vom strădui sănu ajungem la baraj.”

Amra Pandzic (jucătoare Minaur): “Am luptat pe toată durata meciului, însă am început foarte slab partida și ele și-au creat un avantaj mare, pe care nu l-am mai putut remedia. Noi vom lupta până la final, mai avem patru meciuri. Le mulțumesc și pe această cale celor care ne susțin și ne pare rău că nu i-am putut face astăzi fericiți.”

Florentin Pera (antrenor Gloria): “Ne-am dorit să începem foarte bine acest joc și mă bucur că fetele au respectat acest aspect. Ne-am creat un avantaj important încă din start, care ne-a ajutat enorm în economia jocului. Cred că apărarea a fost punctul nostru forte. În prima repriză am primit doar 10 goluri. În partea a doua s-a simțit oboseala, pentru că am jucat trei meciuri în câteva zile și meciuri de intensitate. Având în vedere contextul sunt mulțumit de punctele obținute, ținând cont și de faptul că anul trecut Bistrița a pierdut în Baia Mare. Nu este deloc să joci aici și să câștigi.”

Bianca Bazaliu (jucătoare Gloria): “Într-adevăr, s-a simțit oboseala și este normal. Am jucat două meciuri în două zile, ambele cu prelungiri, dar ne bucurăm că ne-am descurcat în această deplasare și am luat cele treu puncte. Fiecare meci este important și pentru noi și pentru ele, ne dorim mereu punctele și când se poate se poate.”

Etapa 22

CS Minaur Baia Mare – CSU Știința București: 38-24

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea: 41-34

Rapid București – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 27 aprilie)

Măgura Cisnădie – SCM Gloria Buzău (sâmbătă, 27 aprilie)

Dacia Mioveni – Gloria Bistrița (sâmbătă, 27 aprilie, 11.00)

HC Zalău – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 27 aprilie, 15.00, Pro Arena)

Corona Brașov – HC Dunărea Brăila (sâmbătă, 27 aprilie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

CSM București – 61p (755-571) – 22

Rapid București – 51p (643-537) – 21

Gloria Bistrița – 51p (605-534) – 21

Dunărea Brăila – 47p (655-576) – 21

Râmnicu Vâlcea – 43p (729-655) – 22

SCM Univ. Craiova – 31p (604-592) – 21

Gloria Buzău – 31p (597-595) – 21

Minaur Baia Mare – 24p (613-657) – 22

CSM Târgu Jiu – 24p (514-563) – 21

Corona Brașov – 23p (625-660) – 21

Măgura Cisnădie – 21p (598-634) – 21

HC Zalău – 20p (525-598) – 21

Știința București – 0p (524-722) – 22

Dacia Mioveni – minus 2p (533-626) – 21

Echipa din Mioveni este penalizată cu 11 puncte

Etapa 23. Miercuri, 1 mai: Buzău – Rapid; Vâlcea – Mioveni; Zalău – Corona (15.00, Pro Arena); CSM Tg Jiu – CS Minaur (17.30, Pro Arena). Joi, 2 mai: Craiova – Cisnădie (15.00, Pro Arena); Bistrița – Brăila (17.30, Pro Arena); Știința – CSM București.