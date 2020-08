Ca de obicei, în luna august își face apariția curentul de meteori Perseide. Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Maximul curentului va veni cândva în noaptea de 11 spre 12 august, începând cu ora 22.00. Cea mai bună perioadă de observare este dupa miezul nopții până dimineața. Din fericire, anul acesta Luna va fi în faza de Ultimul Pătrar, răsărind după miezul nopții. Lumina acesteia nu va deranja cu mult observațiile pe parcusul nopții așa că vom putea observa mai mulți meteori.

În nopțile de 11/12 și 12/13 august se vor vedea mai multe stele căzătoare decât de obicei. Dacă doriți să vedeți multe stele căzătoare o puteți face în oricare din nopțile de 11/12 și 12/13 august, când este la maxim curentul de meteori Perseide.

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Așa că din orașele mari nu se pot observa mulți meteori. Cel mai bun este un loc la țară sau la munte. Este bun și un loc de observații aflat la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat, pot vedea maxim 100 de meteori pe oră. Cei ce observa din orașe vor vedea 10-20 de meteori pe oră.

Pentru vedea meteori nu aveți nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult cu atât vedeți mai mulți meteori.

Predicțiile spun că se vor vedea maxim 100 de meteori pe oră, în condiții ideale, însă în mod normal se vede cam jumătate din numărul estimat. În timpul maximului perseidelor se poate vedea cam un meteor pe minut.

timponline.ro