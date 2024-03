A fi polițist de investigații criminale înseamnă a te confrunta constant cu situații neprevăzute și a investiga cazuri de o vastă diversitate. Întotdeauna va exista ceva diferit și inedit, iar cele patru polițiste din cadrul Biroului de Investigații Criminale sunt mereu cu ochii-n patru pentru a reuși să elucideze misterele din jurul cazurilor pe care le instrumentează. Pentru a face față tuturor provocărilor, fiecare polițistă își aduce propriul aport, astfel că spiritul de echipă este esențial. Tocmai acesta este motivul pentru care interviul de astăzi nu va fi doar despre o femeie în uniforma de poliție, ci despre familia de la Biroul de Investigații Criminale Baia Mare.

Inspector principal de poliție Ancuța Tomoiagă, subinspector de poliție Oana Timiș, inspector de poliție Adelina Pop și agent principal de poliție Hotea Maria își asumă zilnic responsabilități și se implică cu profesionalism în fiecare caz pe care îl instrumentează.

1. Povestiți-ne un pic parcursul profesional până să vă desfășurați activitatea la Biroul de Investigații Criminale Baia Mare

Ancuța: Începuturile mele profesionale coincid cu admiterea mea la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, promoția 2012. Repartizată ulterior la Secția 4 Poliție Rurală Leordina, ca agent de siguranță si ordine publică, am luat contact efectiv cu munca operativă. Determinată să evoluez, în anul 2016 am promovat un concurs de trecere în corpul ofițerilor și astfel am ajuns coordonatoarea Formațiunii Rutiere din Borșa, iar de la începutul anului 2018 îmi desfășor activitatea în cadrul Poliției Municipiului Baia Mare – Biroul de Investigații Criminale, pe linia combaterii infracțiunilor contra patrimoniului.

2. Ce v-a determinat să alegeți această carieră?

Ancuța: Înainte de a deveni polițist am practicat sportul de performanță, respectiv canotajul, lucru care m-a disciplinat și care mi-a pus bazele unor principii și valori solide, care ulterior mi-au fost de un real folos în practicarea acestei meserii.

3. Ce presupune munca pe care o desfășurați?

Investigațiile criminale presupun cercetarea și soluționarea unei game diversificate de infracțiuni, fapt ce presupune o bună pregătire profesională a fiecăreia dintre noi. Atunci când vorbim despre munca de judiciar putem spune că nu există un tipar, fiecare caz având particularitățile sale. Avem convingerea că toate cazurile soluționate au fost o consecință a muncii în echipă, întrucât rezultatele nu ar fi fost obținute printr-un efort individual. Un grad ridicat de complexitate l-au avut faptele comise cu un anumit mod specific de operare și prejudicii foarte mari, care au fost recuperate și restituite persoanelor vătămate, precum și cele comise cu violență, însă nimic nu se compară cu sentimentul unui caz rezolvat la care știi că ai contribuit.

4. Unde vă vedeți peste cinci ani?

Oana: Fiecare caz cu care ne confruntăm are un mister aparte, iar noi mereu suntem curioase să îl descoperim și să îl rezolvăm. Din iubirea pe care o port acestei meserii mă văd participând în mod activ și proactiv la stoparea fenomenului infracțional și protejarea valorilor sociale a cetățenilor.

5. Ce faceți când nu sunteți la serviciu? Ce hobby-uri aveți?

Adelina: Când nu sunt la serviciu îmi place să alerg și când se ivește vreo competiție sportivă, nu ratez ocazia de a participa. Spre exemplu, ultima competiție la care am concurat a fost Half Marathon, unde am reușit să obțin locul doi. Aceste hobby-uri aduc un aport activității de poliție, deoarece trebuie să fim mereu pregătite fizic. De asemenea, ador plimbările în natură și cititul.

6. Cum se împacă calitatea de mamă cu viața de polițistă?

Maria: A fi polițist și mamă poate fi deseori o provocare, însă eu spun că poți să găsești echilibru între carieră și viața de familie. Sunt mama unei adolescente minunate în vârstă de 16 ani, căreia încerc să îi transmit principii sănătoase prin puterea exemplului. Dacă familiile au valori profunde, pe care le aplică în viața de zi cu zi, și copiii le vor prelua. Din drag de profesie și înțelegere din partea celor apropiați, poveștile din viața de polițist se împletesc armonios cu cele din viața de mamă.

7. Care este ultima carte citită, ultimul film/serial vizionat sau o recomandare din acest registru?

Adelina: Ultima carte pe care am citit-o este „Bărbatul care a murit de două ori” de Richard Osman. O călătorie literară extraordinară, din care nu lipsesc mafioți, spioni, crime, urmăriri și scenarii sclipitoare puse la cale de un grup de pensionari perspicace care pun umăr la umăr și soluționează o crimă aparent de nerezolvat, ajutând polițiștii. Am învățat că este foarte important dialogul pe care îl avem cu cetățenii, fiindcă de foarte multe ori aceștia reprezintă un real ajutor în rezolvarea spețelor cu care ne confruntăm.

8. Ce sfat oferiți tinerelor care sunt la început de carieră?

Considerăm că orice tânără care dorește să urmeze o carieră în domeniul polițienesc trebuie mai întâi să analizeze dacă are vocație înspre această meserie. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, cu siguranță am alege același drum.