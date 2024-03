SUCIU ANCA CRISTINA, este o tânără ambițioasă din Sighetu Marmației, studentă la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București și își desfășoară în prezent practica la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș. Modestă de fel, am reușit să o stârnim în a-și expune gândurile cu privire la drumul pe care l-a ales, acela pe care va trebui să poarte uniforma de poliție.

1. Povestește-ne parcursul tău până să ajungi la Academia de Poliție și ce te-a determinat să alegi să devii polițistă.

Anca: Am absolvit Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației și în prezent sunt studentă în ultimul an la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. Visam să urmez o carieră în poliție încă de mică, fiind inspirată într-o anumită măsură și de faptul că ambii părinți lucrează în domeniu. Părinții mei au fost mereu acolo să mă asculte și să mă susțină în alegerile mele privind cariera, iar asta mi-a dat încredere să urmez calea pe care o consideram cea mai potrivită pentru mine. Însă dincolo de modelele pe care le vedeam în jur, mereu am simțit în adâncul sufletului că acesta este drumul meu, simțeam că pot și că voi aduce un aport pozitiv în munca de poliție.

2. Ce specializare ai ales și ce ți s-a părut interesant în timpul practicii?

Anca: Am ales specializarea Ordine Publică, deoarece consider că este baza acestei meserii. Acolo te confrunți cu diverse situații, câștig practic experiență. Este o muncă antrenantă, având contact cu diferite tipuri de persoane. Anul acesta, pe perioada practicii am fost repartizată la compartimentul Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, unde am învățat înainte de toate ce înseamnă să fii un polițist dedicat muncii pe care o prestezi, să îți dai silința ca totul să iasă cât mai bine, să informezi și să ajuți persoanele care îți trec pragul. Am întâlnit un colectiv primitor, profesionist, răbdător, de la care am asimilat multe informații, pe care, cu siguranță, le voi aplica în viitoarea carieră.

3.Unde te vezi peste 5 ani?

Anca: Peste 5 ani îmi doresc să mă uit în urmă și să fiu mândră de ceea ce am făcut. Mă văd într-un loc în care pot să-mi folosesc abilitățile la maxim, într-un colectiv măcar la fel de bun ca cel în care mă aflu acum, făcând ceea ce am visat.

4. Care sunt valorile tale personale și cum crezi că se aliniază cu cele profesionale?

Anca: Mă consider o persoană onestă, asumată și ambițioasă. Mereu tind spre mai mult, mai sus. Știu că „întotdeauna este loc de mai bine” și din acest motiv vreau ca în fiecare zi să fiu o versiune mai bună a mea. Un polițist trebuie să dea dovadă de corectitudine, dreptate, disciplină, iar eu știu că ceea ce mă definește ca persoană se aliniază cu acest statut. Câteva dintre hobby urile mele sunt desenul, cititul și sportul. Să nu uităm că și latura artistică trebuie dezvoltată, aceasta ne ajută să vedem lumea în culori vii și să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru.

5. Care este ultima carte citită?

Anca: Ultima carte citită este „Rivali divini” de Rebecca Ross, care ilustrează latura umană a războiului, suferința pierderii camarazilor, a celor dragi, dar și dragostea care există în cele mai întunecate momente și care ne poate determina să luăm cele mai curajoase decizii.

6. Ce mesaj le transmiți femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie?

Anca: De 8 martie, le doresc tuturor femeilor să aibă viață frumoasă, precum o zi însorită de primăvară! Nu uitați că puteți face tot ceea ce visați! Aveți curaj și dovediți că femeia poate învinge oriunde pășește! Înfloriți în fiecare zi, nu doar de 8 martie!