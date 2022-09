Elveţianul Roger Federer a declarat, după ultimul meci al carierei sale, că nu este trist, este fericit pentru tot ce a trăit în tenis şi pentru că a avut alături oameni minunaţi. El a plâns însă de emoţie, la fel cum au făcut şi alte persoane la ceremonia de la Laver Cup, între care şi eternul său rival şi prieten Rafael Nadal

“A fost o zi minunată. Le-am spus băieţilor, sunt fericit, nu sunt trist. Este minunat să fiu aici. Mi-a plăcut să îmi leg încă o dată şireturile. Totul a fost ultima dată. Şi cu toate meciurile şi avându-i pe băieţi aici, familia, fanii, prietenii, nu am simţit foarte tare stresul. Sunt fericit că am jucat până la capăt. A fost minunat. Şi bineînţeles, să fiu cu Rafa în aceeaşi echipă şi să îi am pe băieţi aici, toată lumea să fie aici, toate legendele… Mulţumesc”, a spus Federer la ceremonia de după ultimul meci al carierei sale, la Laver Cup.

Întrebat cât de special a fost să îşi încheie cariera avându-i alături pe alţi titaani ai erei sale – Djokovici, Murray, Nadal, el a răspuns: “Nu am vrut să mă simt singur. M-am simţit singur o secundă, când mi-au spus să ies, dar să spun rămas bun ca echipă – mereu m-am simţit în suflet ca jucător de echipă… Am avut o echipă care a călătorit cu mine în toată lumea. Le mulţumesc tuturor. Şi să fiu în echipă cu Andy, Thomas, Novak, Mateo, Cam, Stefanos, Rafa şi Casper şi de asemenea, cealalată echipă: băieţi, sunteţi incredibili. A fost o plăcere să joc l Laver Cup. Simt că este o sărbătoare. Am vrut să mă simt astfel la final şi este exact cum am sperat”.