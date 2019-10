O fată în vârstă de 14 ani, a fost găsită ieri, pe o stradă din Pucioasa (Dâmbovița), plină de sânge pe pantaloni, de un gardian care a dus-o la spital.

Medicii i-au alertat pe polițiști, iar ancheta a scos la iveală un abuz îngrozitor.

Totul a început atunci când un gardian a găsit-o pe fată, plină de sânge, pe stradă.

Fata era confuză și speriată și nu a știut să îi explice bărbatului ce s-a întâmplat cu ea, astfel că acesta a sunat la 112, iar o ambulanță a transportat-o pe copilă la spital.

Medicii au descoperit că fata prezenta sângerări vaginale, iar după ce i-au acordat primul ajutor, au alertat Poliția.

„In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca minora ar fi intretinut relatii sexuale (liber consimtite) cu un barbat de 44 de ani, din Pucioasa, soferul microbuzului scolar.

Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de act sexual cu un minor, efectuandu-se in continuare cercetari sub coordonarea unui procuror”, se arată într-o informare a Poliției.