Rivalii de la FCSB anunta ca vor dona pentru clubul din Stefan cel Mare.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, a declarat ca fanii ros-albastri isi doresc sa-i ajute financiar pe rivali. Mustata, recent eliberat din penitenciar, a condus actiunile Peluzei Nord, iar o parte dintre ultrasi au decis sa se alature echipei patronate de Gigi Becali.

„Eu nu sunt de acord cu ceea ce se intampla la Dinamo. Din contra, noi vrem sa ajutam. Am foarte multi prieteni care sunt stelisti, nu conteaza doi euro, salvam fotbalul romanesc. Sunt oameni care vor sa doneze bani, nu poto sa lasi fotbalul sa moara. Bravo lui Stanciu, pentru ca a dat exemplu tuturor. Noi ne rugam la Dumnezeu sa intre si Rapid in prima liga si sa facem spectacolul care se facea odata. Oamenii s-au straduit sa straga bani ca sa-si salveze echipa si bravo lor. Sa le fie rusine celorlalti ca nu le sunt aproape dinamovistilor care vor sa salveze echipa.

Am prieteni la Rapid, am prieteni si pe la Craiova, chiar si la Dinamo. Rivalitatea e intre suporteri, dar intr-un final trebuie sa fim oameni. Avem nevoie de spectacol in tribune in fotbalul romanesc si avem nevoie de cluburile de traditie”, a spus Mustata, la Radio Sport 1.

Dinamo este de vanzare, iar fanii s-au mobilizat sa stranga bani pentru salvarea clubului. Desi Negoita spune ca da clubul cu un leu, datoriile totale ale echipei se ridica la 3 milioane de euro, iar din acest motiv, patronul a declarat ca grupul de investitori spanioli care este interesat sa preia pe Dinamo are prioritate.