Continuăm să vă prezentăm informații despre accidentul de ieri din Baia Mare, în un șofer drogat a ucis în Ziua de Crăciun doi tineri aflați pe trotuar la intersecția bulevardelor Traian cu Republicii din Baia Mare.

Cristian și Vlad au murit în ziua de Crăciun. Tinerii voiau să se urce într-un taxi și să meargă la colindat, moment în care au fost spulberați chiar de pe trotuar.

Prietenii și familiile lor, plâng în urma pierderii celor doi.

„Așa-i viața… Doi tovarăși din prima, e mult! Să vă fie țărâna ușoară, frații mei! Nu o să vă uit niciodată!”, a spus Marian Cătă.

„Dormi în pace, prieten drag! Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi! Dumnezeu să te ierte!”, a spus Cristina.

Prietenii celor doi se mobilizează pentru a oferi un sprijin familiei în privința înmormântării.

„Update: Acum ne-am intalnit cu mama lui!Ea nu este in stare sa vorbeasca in aceste momente cu nimeni asa ca va rog sa nu insistati cu numarul de telefon!

Dupa cum poate multi dintre voi deja stiti,prietenul nostru si a multor dintre persoanele ce le am in lista de prieteni Cristian Pasca,a decedat ieri in acel accident!Din pacate era doar in locul gresit la timpul nepotrivit!

Nu pot sa imi imaginez prin ceea ce trece mama si fratele lui in aceste momente.Stiu ca multi dintre voi ati fost chiar prieteni foarte buni,si ii stiati toata situatia!

Cei care doriti si puteti ajuta oricat de putin,va rog sa nu ezitati sa faceti asta!

O sa merg si eu in seara aceasta sa ajut financiar,moral sau doar un umar pt plans pentru mama si fratele lui!

Condoleante familiei!

Drum lin spre cer prieten drag!” – spune un apropiat al lui Cristian.