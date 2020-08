Facebook a şters profilul mai multor sute de utilizatori ai grupului Q Anon, invocând faptul că aceştia propagă teorii conspiraţioniste – scrie BBC. Totodată, reţeaua de socializare a anunţat că pe viitor va controla mai sever postările mişcării şi nu va recomanda utilizatorilor să se alăture grupului. Cu toate acestea grupul nu a fost eliminat din reţeaua Facebook.

Membrii acestei mişcări cred că preşedintele american, Donald Trump luptă în secret împotriva aşa numitului „deep state” prin care ei înţeleg o forţă politică ilegitimă a unor instituţii de stat numite şi nu alese (în România pentru acest concept se foloseşte termenul „statul paralel”). În viziunea membrilor Q Anon printre reprezentanţii acestei forţe se găsesc şi persoane care aparţin reţelelor sataniste, pedofili şi traficanţi de copii. Membrii grupului Q Anon timp de doi ani au susţinut că şeful acestui inamic enigmatic ar fi un funcţionar de stat de rang înalt pe care însă nu l-au identificat, ci au definit ca „Q”. Potrivit presei americane unii membrii ai grupului au sugerat că misteriosul Q ar fi Hillary Clinton sau Barack Obama.

Mişcarea Q Anon a fost până acum un fenomen marginal al internetului, dar în ultima vreme a apărut şi în politica „main stream” datorită postărilor legate de valul de proteste din Statele Unite. Membrii mişcării criticau protestele violente după uciderea în Minneapolis al afroamericanului George Floyd. Aceştia solicitau un răspuns la fel de violent împotriva protestatarilor. Facebook a considerat că aceste apeluri se încadrau în categoria apologiei violenţei.

În urmă cu două săptămâni în Georgia a câştigat prealegerile pentru funcţia de deputat Marjorie Tyler Green, care în mod deschis sprijină mişcarea Q Anon. Mai mult decât atât şi preşedintele Donald Trump a preluat pe pagina sa de Twitter câteva dintre postările membrilor grupului. Când acesta a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă despre Q Anon, a răspuns că nu cunoaşte multe despre acest grup şi nici despre teoriile lor conspiraţioniste, dar aceşti oameni nu privesc cu ochi buni ceea ce se întâmplă în marile oraşe americane, ca Portland, Chicago sau New York. Cu o altă ocazie preşedintele a calificat membrii grupului ca fiind „oameni, care îşi iubesc ţara”.

Facebook în schimb a declarat că va îndepărta acele grupuri şi postări care au ca subiect violenţa. Administratorii reţelei consideră violenţă şi discursurile codificate. „Vom studia expresiile şi simbolurile folosite de aceste grupuri, şi după ce le identificăm discursul codificat referitor la violenţă, vom lua măsurile adecvate” – scrie în comunicatul Facebook. Reţeaua de socializare însă a adăugat că nu interzice grupul Q Anon, pentru că aceasta nu se încadrează în criteriile stricte ale categoriei „mişcare periculoasă”. Analiştii atrag atenţia că până acum Facebook a eliminat din reţea mai mult de 790 de grupuri.

După Facebook şi Instagram recent a reacţionat şi a blocat mai mult de 7000 de conturi ale utilizatorilor, membrii Q Anon – scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Cu toate acestea Instagram a rămas un for important pentru membrii grupului Q Anon, care însă se manifestă mai subtil – este de părere publicaţia germană conservatoare. Printre membrii grupului Q Anon sunt multe femei care se folosesc de aspectul lor plăcut pentru a cuceri mai mulţi adepţi pentru miturile conspiraţioniste şi chiar sloganuri rasiste. Jalynn Schroeder din Utah de exemplu postează videoclipuri care au 55.000 de urmăritori. În aceste pelicule ea face mai multe aluzii la Q Anon şi propagă „trezirea” oamenilor împotriva răului, care este chiar în faţa ochilor lor. Toate aceste apeluri sunt amestecate cu prezentarea unor trucuri de machiaj, astfel că sunt greu de separat mesajele inofensive de cele care îndeamnă la violenţă împotriva unor presupuşi violatori. Potrivit lui Schroeder, Trump este un fel de mântuitor împotriva acelora, care i-ar putea răpi în orice moment şi de oriunde pe copiii noştri ca să-i vândă ca sclavi sexuali. Dar Trump a promis recent securitate pentru „gospodinele din suburbii” faţă de invazia beneficiarilor de asistenţă socială şi a abolit regulile anti-discriminare privind regimul de administrare a locuinţelor.

Fanteziile conspiraţioniste ale membrilor Q Anon sunt periculoase pentru că slăbesc încrederea în instituţii democratice, creează un mediu propice pentru forţe politice extremiste şi rasiste, concluzionează corespondentul din New York al FAZ, Frauke Steffens.