Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunță expoziția personală intitulată “Umbră și vis” a artistului Simon Cantemir Hauși.

Vernisajul va avea loc miercuri, 3 aprilie, începând cu ora 17.00, în sala de expoziții temporare a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», strada 1 Mai nr. 8.

Evenimentul curatoriat de Diana Robescu va fi deschis de criticul şi istoricul de artă Cosmin Năsui și de conf. univ. dr. Bertalan Kovács.

Expoziția va putea fi vizitată până în 28 aprilie, de marți până duminică, între orele 10.00 şi 17.00.

Simon Cantemir Hauși, născut în 1976 în Baia Mare, este un artist recunoscut pe plan internațional, cu o bogată carieră expozițională și o influență semnificativă în lumea artei contemporane.

Hauși și-a început educația artistică la Liceul de Artă din Baia Mare, continuând apoi să studieze la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde și-a dezvoltat și rafinat abilitățile artistice într-un mediu stimulativ și creativ.

Momentul de cotitură în cariera sa a venit în 2009, când a fost inclus în Bienala 4 de la Praga și a avut prima sa expoziție personală la Galeria Plan B din Cluj, marcând astfel debutul său oficial în lumea artei contemporane. În prezent artistul este reprezentat de Galeria Barbara Thumm din Berlin, galerie cu care colaborează din anul 2011.

Hauși trăiește și lucrează în Cluj și în Baia Mare și este cunoscut pentru stilul său distinctiv și explorarea profundă a temelor umane și naturale în operele sale. Expozițiile sale personale și participările la expoziții de grup din întreaga lume reflectă recunoașterea sa internațională și impactul pe care lucrările sale le-au avut în comunitatea artistică globală, acestea fiind subiectul a numeroase articole și recenzii.

Printre expozițiile sale notabile se numără „Selbstvermessung” la Galeria Barbara Thumm din Berlin, Germania în 2018, „Die Flötenjungs” la aceeași galerie în 2014/2015 și „What Do You See?” în 2013, de asemenea la Galeria Barbara Thumm din Berlin. Hauși a expus și în alte galerii și instituții prestigioase din Europa, precum și în expoziții de grup în Franța, Ungaria, Cehia și România.

Expoziția Umbră și vis, prezintă o serie de lucrări recente, cu teme recurente precum natura, mitologia și condiția umană. Lucrările sale explorează echilibrul între definirea clară a scenei și lăsarea deschisă pentru interpretări multiple, oferind o atmosferă subversivă și misterioasă. Paleta sa de culori și abordarea luminii adaugă profunzime și simbolism, reflectând stări de spirit și evocând natura umană. Expoziția îndeamnă privitorul la introspecție și examinare, punând sub semnul întrebării interpretările culturale convenționale.