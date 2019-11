Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autorități drept „terorist”.

Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane.

Atacatorul a fost imobilizat de către trecători și apoi împușcat mortal de polițiști.

Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat într-o conferință de presă că atacatorul a fost împușcat de polițiști pe London Bridge și a murit pe loc. O persoană a decedat mai târziu, la spital. Potrivit acestora, bărbatul avea în jurul său ceea ce părea a fi o centură cu explozibil. Ulterior anchetatorii au constatat că era un dispozitiv fals.

„Chiar dacă investigaţia este în curs, poliţia poate confirma că acesta a fost un incident terorist. Din ceea ce ştim, incidentul s-a încheiat”, a declarat Boris Johnson, premierul Marii Britanii.

Româna s-a aflat foarte aproape de locul incidentului. Aceasta a declarat că era în timpul serviciului și a auzit o împușcătură.

London citizens wrestling the London Bridge terrorist – Then police took over…pic.twitter.com/fnnfQ2R3gg

— PeterSweden (@PeterSweden7) November 29, 2019