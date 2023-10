Un grup de 57 de pelerini din Maramureș și Cluj au rămas blocați în Israel. Se aflau la Ierihon, dar au fost anunțați de către agenția de turism să plece urgent la hotel pentru că sunt probleme. Au reușit să treacă din Palestina, unde erau cazați, în Israel, dar nu știu când și cu ce se vor întoarce acasă.

„Suntem la Ierusalim. Am luat decizia să nu rămânem la Betleem pentru că au închis toate porțile și nu am mai fi putut ieși, iar cu autoritățile palestiniene este mai greu. În jurul orei 10.00, înainte de 11.00 eram la Așezământul românesc de la Ierihon și am primit pe whatsap un mesaj de la patroana agenției de turism din Israel «Where are you Valeriu? (nr: Unde ești Valeriu) și i-am spus că-s la Ierihon și cam cu o jumătate de oră înainte să ieșim din așezământ mi-a spus să plecăm urgent spre hotel. Urma să mergem la Iordan și încă o mănăstire, dar mi-a spus să plecăm urgent la hotel. L-am întrebat pe șoferul autocarului și mi-a spus că au bombardat în Fâșia Gaza și a început un război mai puternic., În acel moment am luat decizia să mergem direct la hotel, ne-am făcut bagajele în 10-15 minute, am luat trot de acolo și am plecat spre Israel. Am ieșit pe o singură poartă și cumva i-am păcălit că avem azi avion. De fapt noi aveam mâine la 10 și am zis că avem astăzi și ne-au lăsat să ieșim palestinienii”, a relatat Părintele Mircea Valeriu Vana, ghidul grupului de pelerini.

Au fost cazați în Ierusalim și ar putea să ajungă fără probleme deosebite la avion să revină în țară, dacă acesta ar fi disponibil. Au luat legătura cu consulul României în Israel care le-a comunicat să se fac eforturi pentru cei aproximativ 1000 de pelerine români aflați în acest moment în Israel. Totuși, cei 57 de pelerini maramureșeni nu au siguranța că vor ajunge mâine acasă, așa cum era stabilit.

„În acest moment nu avem nimic sigur. Autoritățile sunt la aeroport și ni s-a spus că sunt anulate zborurile de mâine. Noi nu am primit un mail oficial de la compania aeriană care să ne confirme lucrul acesta. Colega care se ocupă de ticketing se interesează. Dacă primim oficial de la ei atunci nu știm cu ce ne întoarcem în țară sau când ne întoarcem în țară pentru că nu mai depinde de noi. Suntem speriați, dar avem nădejdea în Dumnezeu că ne va ajuta. Avem speranță și la autorități pentru că în hotel mai este un grup de pelerini români.”, a mai spus Părintele Valeriu.

Grupul de pelerini maramureșeni și clujeni ar fi trebuit să se întoarcă mâine via Tel Aviv-Cluj, dar în acest moment nu au prea multe informații. Rugăciunile și gândurile bune ale maramureșenilor sunt alături de ei să ajungă acasă cu bine.