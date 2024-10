Mâine e o zi mare pentru suflarea social democrată din Maramureș. După 4 ani, PSD-iștii conduși de Gabriel Zetea sunt pregătiți să preia Maramureșul. Pregătirile sunt în toi! Pentru a prea funcția de Președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a fost nevoit să renunțe la funcția de deputat de Maramureș! Demisia a avut loc ieri! Fapt care a venit la pachet cu „promovarea” următorului de pe lista PSD-istă a alegerilor din 2020. Astfel, Cosmin Butuza și-a depus în această dimineață jurământul și a preluat locul lăsat lider de Gabriel Zetea în Parlamentul României.

„Am demisionat din Parlamentul României!…

Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care ați crezut în mine și mi-ați dat șansa de a fi cu adevărat VOCEA MARAMUREȘENILOR în Parlamentul României. Am purtat cu mândrie această responsabilitate iar votul vostru din 9 iunie, când m-ați ales președinte al Consiliului Județean Maramureș, îl privesc cu aceeași seriozitate și angajament. Am fost deputatul fiecărui maramureșean, fără excepție. Am avut sute de întâlniri, am ascultat nevoile voastre și am încercat, prin toate mijloacele, să fac auzite problemele și speranțele voastre la București. Acum, vreau să vă asigur că voi fi președintele fiecărui maramureșean în noul mandat de la Consiliul Județean, cu aceeași deschidere, dedicare și respect pentru fiecare dintre voi.” – a arătat Gabriel Zetea în momentul în care și-a înaintat demisia din Parlament.

Lucrurile par a fi clare pentru toți, cu toate acestea sunt unii cărora le place să denatureze și creează propriile realități! Primarele PSD de Baia Mare, Dăncus, ne minte că Zetea a renunțat la Parlament ca să nu primească pensie specială, gest prin care să-și arate susținerea pentru mineri…Hai să fim serioși!

Mult succes în noua funcție, domnule Butuza!