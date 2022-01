Super-oferte într-un market din centrul orașului Baia Sprie. Produse care aveau termenul de experirare la data 01.01.2022, au fost vândute astăzi, 02.01.2022, la standul de reduceri (de regulă aici sunt vândute produse a căror termen de expirare este peste câteva zile).

Un cititor al site-ul nostru ne-a trimis astăzi fotografii cu produse pe care le-a cumpărat astăzi, din păcate acesta a omis să verifice termen de garanție. ”Astăzi am fost la market și am cumpărat mai multe produse. Nu m-am uitat la termenul de garanție. Am mers pe încredere. Știam că expiră în o zi două. Erau la reducere, așa că le-am cumpărat. Când am ajuns acasă am văzut că ele deja expiraseră cu o zi înainte. Nu am păstrat bonul din păcate. M-am întors în magazinul respectiv și am mai cumpărat aceleași produse. Atunci am verificat produsele. Toate erau expirate de o zi. Pur și simplu este o bătaie de joc la adresa clientului. Cei de la Protecția Consumatorului Maramureș dorm, nu fac nimic. Ne-am obișnuit deja să îi verifice doar pe cei din magazinele micuțe. Marketurile pentru ei nu există.

Nu vreau banii înapoi. A fost greșeala mea că nu am verificat termenul de garanție. Am vrut să doar să arăt celor care vă citesc cum suntem înșelați. Cu zâmbetul pe buze și nimănui nu îi pasă. Cei care se întorc își iau banii înapoi. Dar mulți sunt probabil ca și mine. Nu-mi mă întorc, nimeni nu îmi plătește timpul pierdut pe drumuri” ne-a spus cititorul nostru.

Așteptăm și un punct de vedere din partea companiei vizate, dar și din partea OPC Maramureș.

Vasile Dale