Vineri, 25 octombrie 2019, în Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a avut loc întâlnirea cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Excelența Sa Jiang Yu. Alături de șeful administrației județene s-a aflat prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, viceprimarul municipiului Baia Mare, Noemi Vida, președintele Camerei de Comerț și Industrie România – China, Corneliu Lozneanu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie România – China, filiala Maramureș, Florin Bancoș, Mircea Cirț, președintele ATP și reprezentant al CCIRC Maramureș. La întâlnire au participat și oamenii de afaceri din China, Sherman Sun, Louis Liu și Ren Zaigang, dar și Nistor Lihet, reprezentant al CCIRC Maramureș și Paul Szaniszlo, consilier superior în Biroul Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea s-a declarat extrem de încântat de vizita efectuată de ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Excelența Sa Jiang Yu, amintind faptul că, în urmă cu un an, când a reprezentat România, alături de Mircea Cirț, la Forumul Mondial al Capacităţii de Producţie şi Cooperare de Afaceri, desfăşurat în regiunea Hubei, China a fost primit cu multă deschidere și căldură. ”Suntem onorați să primim vizita reprezentantului al unei țări prietene pentru România și faptul că sunteți aici este un semnal extrem de important atât pentru administrația locală, cât și pentru agenții economici care au deja relații de colaborare stabilite cu firme din China. În ceea ce mă privește, rămân unul dintre principalii susținători ai dezvoltării relațiilor comerciale, culturale economice între România și China”.

Un cuvânt de salut au avut și prefectul de Maramureș, Vasile Moldovan, dar și Noemi Vida, viceprimarul municipiului Baia Mare, care au vorbit despre tradițiile, valorile și obiceiurile maramureșenilor și ale băimărenilor, invitând ambasadorul RP Chineze în România să revină într-o vizită mai lungă, pentru a se bucura de cât mai multe frumuseți ale acestor locuri.

Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Excelența Sa Jiang Yu a arătat că a venit cu lecțiile pregătite la întâlnirea stabilită în Maramureș. ”Transmit în numele meu și al Ambasadei Chinei, dar și în numele poporului chinez, sincere salutări și urări de bine tuturor maramureșenilor. Anul acesta s-au marcat 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China și 15 ani de la stabilirea parteneriatului de prietenie și colaborare dintre cele două state, eveniment la care au participat reprezentanți de seamă ai României. Maramureșul are un farmec aparte, care îl face unic între alte județe ale României, fiind văzut ca un rai pentru noi toți cei care venim din alte părți ale lumii”, a arătat ambasadorul Jiang Yu.

Ambasadorul RP Chineze consideră că, pe viitor, colaborarea între România și China ar trebui structurată pe trei aspecte

Ambasadorul RP Chineze s-a arătat extrem de încântată de faptul că, în Baia Mare și în Sighetu Marmației există cursuri de predare a limbii chineze și că tot mai mulți maramureșeni s-au arătat interesați să învețe chineza. Totodată, a subliniat că, pe viitor, colaborarea între România și China ar trebui structurată pe trei aspecte. ”Primul este să consolidăm în continuare schimburile interumane și transmit invitația președintelui Consiliului Județean de a participa, anul viitor, la întâlnirea pe care o vom avea pe tema infrastructurii de transport și a construirii orașelor inteligente, inițiativă coordonată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Al doilea aspect este colaborarea în domeniul turismului, pentru că România are foarte multe resurse turistice, însă nu s-a dezvoltat suficient față de țările din vecinătate, unde anual avem sute de mii de vizitatori chinezi, în timp ce în România, vin, în medie, 10.000 de turiști. Al treilea aspect se referă la domeniul educațional și aș dori ca, în fiecare an, să invităm un student să facă studii în China, pentru că simt o apropiere naturală față de tinerii care provin din județele românești pe care deja le-am vizitat”, a subliniat Excelența Sa, Jiang Yu.

În mesajul transmis, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România a precizat că cea mai importantă parte a întâlnirii se referă la colaborările economico-comerciale între China și România, respectiv Maramureș, existând deschidere și interes de partea chineză.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a precizat că s-a întâlnit, în ultimii trei ani cu foarte mulți ambasadori, însă niciunul nu a avut atât de multe propuneri de colaborare, propuneri la care executivul județului răspunde cu ”DA” la toate. ”În Maramureș veți găsi de fiecare dată prieteni, iar eu m-am declarat de fiecare dată un susținător ferm al oricărei forme de colaborare cu China. Propunerile de colaborare, de vizite, de schimb de experiență vor fi acceptate toate de către Județul Maramureș, iar cursurile de chineză vor fi susținute și se va încerca suplimentarea acestora în viitor. Totodată, sperăm să primim o invitație din partea Republicii Populare Chineze de a participa la un târg internațional de turism, unde să prezentăm frumusețile Maramureșului și am convingerea că vom reuși să convingem turiștii să vină să ne viziteze”, a arătat șeful administrației județene. La finalul discuției care a avut loc în Cabinetul Președintelui Consiliului Județean, Gabriel Zetea a precizat că își dorește ca, la încheierea vizitei în Maramureș, Excelența Sa Jiang Yu să se îndrăgostească de județul nostru și să își dorească să revină în cel mai scurt timp.

Ambasadorul RP Chineze în România, Jiang Yu s-a declarat extrem de încântată de pragmatismul dar și deschiderea cu care au decurs discuțiile, arătând, la final, că are sentimentul că a venit în vizită la prieteni și nu într-o delegație oficială.