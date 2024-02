Vineri, 2 februarie 2024, de sărbătoarea închinată Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Moisei, județul Maramureș, cu ocazia hramului de iarnă al așezământului monahal.

„Am revenit la Mănăstirea noastră de la Moisei, cea mai străveche vatră monahală din Episcopie, cu vieţuire şi cu existenţă neîntreruptă timp de patru secole, dacă ne gândim că bisericuţa de lemn, monument istoric de o valoare inestimabilă şi restaurată atât de frumos, a fost sfinţită de Sfântul Mitropolit Sava Brancovici la 1672, cel care a păstorit la Bălgrad, la Alba Iulia. De aceea, atunci când s-a construit Centrul Cultural Pastoral, împreună cu părintele stareţ am hotărât să dăruim acestui centru numele Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Mitropolit Sava Brancovici” şi bisericii, atunci când am sfinţit-o, după restaurare, i-am dăruit şi cel de-al doilea hram „Sfântul Mitropolit Sava Brancovici”, care este zugrăvit atât de minunat în biserica de zid, în această biserică. Am revenit pentru hramul de iarnă, pentru că am făcut o tradiţie, uneori suntem amândoi ierarhii, alteori când avem solicitări şi în altă parte, vine un singur ierarh. Am făcut o tradiţie şi credincioşii se bucură, cei din Moisei, respectiv, şi cei din apropiere, să fie numai o sărbătoare numai a lor, că Sfântă Mărie Mare este o sărbătoare a Maramureşului şi a Eparhiei, aşa cum sunt sărbătorile mănăstireşti. Aceasta este a celor din Moisei, în special, adică este o sărbătoare în familie şi e atât de frumoasă, că s-au încheiat sfintele sărbători de iarnă, e la începutul lunii februarie. Sărbătoarea Întâmpinării Domnului are semnificaţie deosebită, pentru că ne vorbeşte despre rânduielile părinteşti şi păzirea lor, aşa cum au făcut fiii lui Israel, păzind rânduielile părinteşti. Aşa cum a făcut Maica Domnului, păzind Legea şi L-a dus pe Mântuitorul la 40 de zile la Templu, ca tot cel întâi născut parte bărbătească să fie închinat Domnului şi să se ofere în dar la templu doi pui de turturele sau de porumbel. Aşa a făcut şi Maica Domnului cu Bătrânul şi Dreptul Iosif, iar Bătrânul şi Dreptul Simeon a fost binecuvântat şi eliberat de Dumnezeu pentru că a văzut mântuirea lui Israel prin primirea pe braţele lui de om bătrân şi drept şi viaţă sfântă a Fiului lui Dumnezeu. Corespondentul în Biserica lui Hristos, în creştinism, a acestui moment este îmbisericirea copilului la 40 de zile, când vine mama cu copilul în braţe şi preotul aşteaptă, îl preia şi-l duce la Sfintele Icoane şi-l închină şi-l îmbisericeşte, iar cei de parte bărbătească, care, dacă Dumnezeu a hotărât, în cele din urmă pot ajunge preoţi, ei sunt introduşi în Sfântul Altar şi atinşi de cele patru colţuri ale Sfintei Mese. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru frumuseţea acestei zile. Iată, este iarnă, mai târziu decât am fi vrut, am fi vrut să fie iarnă de sărbători, de Crăciun, de Anul Nou, de Bobotează, dar este o frumoasă zi de iarnă, aşa cum şi pământul este îmbrăcat în alb, aşa cum sunt îmbrăcate sufletele maramureşenilor în albul rugăciunii, în multă credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu, faţă de valorile noastre sfinte, faţă de ţară, faţă de tot ce însemnează demnitatea noastră creştină de fiin ai lui Dumnezeu şi viaţa noastră ca fii ai patriei pământeşti, ca şi români, care ne păzim rânduielile părinteşti, aşa cum se cuvine. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a avut în componenţă pe Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier social-filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Matei Şandru, Moisei – Izvorul lui Dragoş, Pr. Carol Nagyosi, de la Izvorul Negru, Pr. Vasile Tomoiagă, Moisei Centru, Pr. Florian Ghita, Moisei Centru, Pr. Dumitru Iuga, Pr. Florin Mihali, Borşa II, Pr. Ioan Florin Timiş, Săliştea de Sus – Centru, Pr. Paul Podină, Borşa Poiană, Pr. Nicoară Grec, Borşa Pietroasa, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Între oaspeţi s-au aflat stavrofora Filofteia Oltean, stareţa Mănăstirii Bârsana, stavrofora Emanuela Oltean, economă, stavrofora Ioanichia Timiş, stareţa Mănăstirii Borşa Pietroasa, primarii Grigore Tomoiagă al Moiseiului, Vasile Coman al oraşului Vişeu de Sus, Nicolae Burzo, al Groşii Ţibleşului, Ing. Mircea Leţiu, fost membru al Adunării Eparhiale şi Adunării Naţionale Bisericeşti, alţi invitaţi.

Cuvântul de învăţătură

„Iată, la începutul lunii februarie, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au aşezat un nou praznic sfânt, împărătesc. Şi anume, întâmpinarea Domnului la templul din Ierusalim de către Bătrânul Drept, cu viaţă sfântă şi temător de Dumnezeu, Simeon. Rânduiala aceasta era o rânduială părintească, conform Legii. Ce spunea Legea? Ne relatează Sfântul Evanghelist Luca. Sfântul Evanghelist Luca descrie cele mai minunate, sensibile şi frumoase aspecte unice, de la Buna Vestire, de la Naşterea Domnului, episodul cu Naşterea este fără egal, cu îngerii care blagoslovesc, ce nu există la ceilalţi Sfinţi Evanghelişti descrierea în acest fel. Apoi, Sfântul Evanghelist Luca relatează episodul cu ducerea la Templu a Mântuitorului la 8 zile de la Naştere şi fixarea numelui, aşa cum a spus îngerul Fecioarei Maria la Buna Vestire, îi vei pune numele Iisus, şi lui Iosif. Bătrânul Iosif. Şi tot Sfântul Evanghelist Luca ne relatează ducerea la templu la 40 de zile, conform obiceiului Legii, ca tot cel întâi născut de parte bărbătească să fie închinat, afierosit Domnului şi să se aducă pentru el doi pui de turturele sau doi pui de porumbel. Şi era închinat lui Dumnezeu în templul Său”.

După otpust, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre noua biserică a mănăstirii, care se va construi, astfel încât să fie o adevărată Catedrală a Maramureşului. Biserică de zid, dublu ca mărime faţă de cea existentă, cu influenţe de la Mănăstirea Putna, dar nu cu intrare laterală, că tot a fost Mănăstirea Moisei metoc al acestei mănăstiri moldoveneşti.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar de la părintele stareţ Teofil, o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, mănăstirea fiind ocrotită de Maica Domnului.