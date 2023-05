Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a a fost amânată în contextul grevei profesorilor, astfel că elevii vor susține proba la limba română în 30 mai, iar proba de matematică și științele naturii în 31 mai. În acest sens a fost semnat un ordin de ministru.

„A fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022 – 2023. Astfel, Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a a fost amânată în contextul grevei profesrilor, astfel că elevii vor susține proba la limba română în 30 mai, iar proba de matematică și științele naturii în 31 mai”, a transmis Ministerul Educației.

Despre subiectul amânării acestui examen a vorbit în urmă cu puțin timp Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, după întâlnirea cu ministrul Ligia Deca.

„Am venit să ne asigurăm că elevii nu vor pierde în urma acestei greve. Am discutat pe calendar în situația în care greva va continuă și acesta a fost mandatul: să mă asigur că elevii nu vor pierde examenele, pentru că nu vorbim de înghețarea anului sub nicio formă, chiar dacă suntem alături de revendicările sindicale. Mergem la guvern să ne întâlnim cu premierul și cu Marcel Ciolacu. Vom avea aceeași abordare. Trebuie să existe un echilibru, în sensul în care sindicaliștii și guvernul trebuie să se întâlnească. Nu e treaba noastră cât oferă guvernul, ci trebuie să gândim în perspectivă ce înseamnă sistemul de educație. Nu se mai poate cu aceste salarii de 2.400 de lei, e salariu de muncitor necalificat. Evaluările de clasa a VI-a deja s-au decalat spre sfârșitul lunii. Importante sunt examenele naționale. Acolo avem o mare problemă și trebuie să ne asigurăm că nu vor fi pierderi. Examenele naționale nu se pune problema să le decalam. Rămâne de văzut dacă greva va continua”, a declarat Iulian Cristache.