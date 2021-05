Joi continuă evaluările naționale de la finalul claselor a VI-a, cu probele la Matematică şi Ştiinţele Naturii. Examenul se susţine cu prezenţă fizică, fiind aşteptaţi peste 181.000 de elevi, indiferent de rata de incidenţă din localităţi.

După un an școlar în care majoritatea elevilor au învățat online, probele din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VI-a se vor susţine cu prezenţă fizică, indiferent de scenariile în care se află unităţile de învăţământ, sau rata de infectare din localităţi. Sunt aşteptaţi la examen peste 181.000 de elevi, câţi erau înscrişi la începutul anului şcolar în clasa a VI-a.

Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Naţional Pentru Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Lucrările sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test.

Ministerul Educației a transmis că rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională 2021 nu se vor mai comunica public și nici nu se vor înregistra în catalogul clasei. Notele se vor anunțat doar la nivelul unității de învățământ.

”Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate”, a transmis MInisterul Educaţiei.