Intervenind la ZF Power Summit ʼ21, dezbatere organizată de Ziarul financiar, Frans Timmermans, Executive Vice President Green Deal al Comisiei Europene, a folosit Criza din Valea Jiului pentru a avertiza România că trebuie să ia în serios trecerea de la exploatarea cărbunelui la exploatarea energiei verzi. Oficialul european, care răspunde de Green Deal, a declarat că „nu există viitor pentru industria cărbunelui. Prin urmare România trebuie să-și asume ca Proiect de țară, trecerea de la situația actuală spre energiile regenerabile, în care faza intermediară va fi gazul natural”.

De ceva vreme n-am încetat să semnalez pe cristoiublog.ro și în intervențiile tv că actuala conducere a țării, în frunte cu Klaus Iohannis, trebuie să înceapă în forță pregătirea României pentru înscrierea în Noua Revoluție industrială a omenirii:

Trecerea de pe cărbune și petrol pe energie verde.

Venirea lui Joe Biden la Casa Albă a dat un impuls hotărîtor industriei bazate pe energie verde în detrimentul industriei bazate pe petrol.

Texasul lui Trump e lăsat în urmă de California lui Joe Biden.

Știind cât de dramatică poate fi pentru o țară ca România pierderea trenului în materie de Intrare în Veac (tren nu numai ca metaforă, dar și ca realitate, trenul luînd locul în viitor camioanelor și chiar avioanelor, pentru că folosește energia electrică dată de hidrocentrale), am vrut să văd cum e prezent în spațiul nostru public avertismentul lui Frans Timmermans.

Cu mici excepții, declarația, deși legată de criza din Valea Jiului, n-a fost reprodusă de site-uri și televiziuni.

De dezbateri nici vorbă.

Nici vorbă de vreo reacție a unui politician român, atît de la Putere, cît și din Opoziție, la această declarație.

Căutarea știrii despre avertismentul lui Frans Timmermans m-a făcut să parcurg întreaga presă a zilei de marți, 23 februarie 2021. Prea multe lucruri despre avertisment n-am găsit. Multe site-uri au consemnat sec declarația oficialului european la dezbaterea organizată de Ziarul Financiar, dar, cu excepția site-ului Radio Europa Liberă, nici o publicație n-a comentat-o și nu a făcut din ea un eveniment.

Avertismentul lui Frans Timmermans că în România cărbunele nu mai are viitor n-a fost un eveniment.

A fost un eveniment și încă unul de proporții o întîmplare care a avut loc luni, 22 februarie 2021 în ședința Camerei Deputaților, dedicată Orei premierului. De fapt, evenimentul n-a fost dat de întîmplarea propriu-zisă, ci de un clip făcut la această ședință, devenit viral pe Internet. Am întîlnit prima dată clipul cu pricina pe pagina de Facebook a PSD, prefațat de titlul Barna, ciocoi de tip nou.

La un asemenea titlu, am izbucnit în rîs. Ciocoismul a fost în postdecembrism apanajul PSD. Un asemenea titlu s-a întîlnit de zeci de ori în ultimii 30 de ani la clipuri, reportaje și fotografii surprinzînd baroni locali și centrali ai PSD. De aceea am rîs. Că mă confruntam cu aplicarea în viață a zicalei Rîde ciob de oală spartă. După rîs, am încercat o nedumerire. Dan Barna ciocoi?! Îl știu cît de cît pe Dan Barna. Nu mi-e simpatic, mai ales de cînd a dovedit, într-o chestiune ținînd de un interviu video pe care i l-am luat, lipsă de minimă bărbăție. Dan Barna poate avea toate defectele din lume. Că e nesărat, de exemplu. Nu e însă ciocoi. Bag mîna în foc pentru asta.

Am văzut apoi clipul.

Desprins din filmarea realizată de Camera Deputaților clipul descrie următoarea întîmplare:

În timp ce la tribună vorbește Marcel Ciolacu, Dan Barna, ca vicepremier, se află în banca guvernamentală, lîngă premier.

Putem vorbi de o situație care obligă la o anume înțepenire oficială.

Așezîndu-și ochelarii pe aparatul de vot, aceștia au căzut pe podele. Nu era momentul ca Dan Barna să se ridice de pe scaun, să ajungă la capătul culoarului, să-și ia ochelarii de jos și să se întoarcă. Ar fi fost un tărăboi prea mare pentru o cauză atît de mică. În plus s-ar fi creat un moment de tulburare a discursului lui Marcel Ciolacu. Întreaga sală ar fi devenit atentă la Dan Barna, urmărit de camerele de televiziuni în transmisie directă cum se întoarce cu fundul către telespectatori pentru a-și ridica ochelarii. Dan Barna nu se mișcă de pe scaun. Așa cum cere protocolul de la un locatar al băncii guvernamentale. La intervenția colegei de alături, cineva din rîndurile din spate, care se poate mișca în voie, pentru că nu stă pe banca Guvernului, vine pînă la locul ochelarilor, îi ridică și îi dă lui Dan Barna.

Cum dracu a putut stîrni atîta tărăboi politico-mediatic o astfel de întîmplare de o banalitate dezarmantă?

Unui tip aflat în ceea ce ar putea fi un prezidiu îi cad ochelarii.

Tipul nu se poate mișca din prezidiu fără a produce prin asta un eveniment nedorit.

Cineva din jur îi ridică ochelarii și îi dă.

A fost în gestul celui care a luat ochelarii ceva slugarnic, umilitor? Sînt unul dintre oamenii cu o sensibilitate bolnăvicioasă la umilirea celuilalt.

În cazul de față n-a fost nimic umilitor. Și eu în locul consilierului, dacă aș fi văzut că lui Dan Barna i-au căzut ochelarii, dîndu-mi seama că n-are cum să și-i ia, dacă m-aș fi putut mișca mai ușor decît vicepremierul, i-aș fi cules ochelarii de pe jos. Și nu pentru că văd în el un Șef, ci pentru că îi pot da o mînă de ajutor.

E limpede că Dan Barna s-a comportat absolut corect. I-au căzut ochelarii, nu putea să meargă să-i ia, a venit cineva, care se putea mișca, i-a luat de jos și i-a dat. Nu văd nici măcar interesantul în această întîmplare. Dacă, de exemplu, se mișca de la locul ei colega și aplecîndu-se i se vedeau chiloții, da, mai puteam vorbi de o întîmplare stînjenitoare. Pentru Dan Barna, pentru că a lăsat o femeie să-l slugărească. Pentru colegă, deoarece i s-au văzut chiloții!

Un fapt de viață care nu justifică isteria politico-mediatică iscată, dar mai ales campania de acuzare a lui Dan Barna ca fiind creatorul unei scene Stăpîn-Slugă.

Eu înțeleg că presa, în marea ei parte, atît cea pro PNL, cît și cea pro PSD, și-a făcut un scop din a compromite USRPLUS cu orice preț. De aici exagerările penibile ale certurilor din USRPLUS, vînarea miniștrilor USRPLUS, cultivarea supăraților pe conducere.

Dar să angajezi o întreagă campanie de acuzare a lui Dan Barna de comportament ciocoiesc prin transformarea unui fleac într-un eveniment politic major asta chiar că nu înțeleg.