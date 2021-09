„Nu am vreun comentariu deosebit despre postarea președintelui Iohannis. E doar foarte jos şi atât. Dar am citit-o cu atenție şi am analizat-o.

Are 19.000 de reacții şi 16.000 de comentarii. Comentariile nu m-ar fi lăsat să dorm în noaptea asta. Cât despre reacții, 112 sunt inimioare, vreo 6.600 like-uri şi restul sunt reacții de râs în hohote (8.600) şi de furie (3.700).

M-aş îngrijora rău. Iar echipa de comunicare prezidențială şi cea a PNL-ului ar trebui să fie în panică. Ei, teoretic, ar fi cei care înțeleg exact (şi primii) ce se petrece acum. Şi nu e doar despre momentul acesta, ci despre tot ce urmează. Eu ce văd acum e începutul sfârşitului.

Nu o spun cu răutate. Ci cu foarte multă tristețe şi cu un gust teribil de amar. Atât s-a putut. (Ramona Strugariu, europarlamentar USR PLUS)