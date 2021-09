Sub conducerea lui Ionel Bogdan, Județul Maramureș și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare aflat în subordinea Consiliului Județean au pierdut cel de-al doilea aparat de radioterapie, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, acesta fiind trimis la Craiova. Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte a fost inaugurat în luna aprilie 2019, în prezența fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, acesta fiind proiectul ei de suflet. Contractul de finanțare cu Banca Mondială a fost semnat încă de la finalul anului 2017, la Guvernul României, de către fostul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și de fostul manager al SJUBM, ec. Sorina Pintea. Livrarea componentelor a început în iunie 2018 iar instalarea tuturor echipamentelor, în valoare de 2,2 milioane euro a fost finalizată în august 2018.

Investiția a fost realizată atât din fondurile private ale spitalului (construcția buncărului), cât și dintr-o finanțare de aproximativ cinci milioane de euro de la Banca Mondială, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea aparaturilor de cel mai înalt nivel. Din cele opt contracte semnate cu Banca Mondială pentru dotarea laboratoarelor de radioterapie din țară, cel din Baia Mare a fost primul finalizat la începutul anului 2019, iar al doilea buncăr a fost inaugurat la finalul aceluiași an. Din păcate, investiția de peste 1 milion de euro a fost pierdută din incompetența lui Ionel Bogdan și a lui Alexandru Oros, noul manager numit de președintele CJ la Spitalul Județean din Baia Mare, încă din martie 2021. Conducerea Consiliului Județean Maramureș, în a cărui subordine se află Spitalul Județean este vinovată de acest eșec la fel ca reprezentanții unității medicale. Încă de la începutul anului în curs, în bugetul Spitalului Județean nu au fost prinse fondurile necesare pentru instruirea și perfecționarea personalului care urma să activeze la cel de-al doilea aparat și nici salariile aferente acestora. În aceste conduții, Laboratorul nu poate funcționa la capacitate maximă, iar bolnavii de cancer vor fi nevoiți să meargă iar pentru tratament la Cluj sau chiar în afara granițelor țarii.

”În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean am înțeles atât eu, cât și colegii mei, oportunitatea de a investi în sănătate. Tocmai din acest motiv am acordat stimulente financiare și am suplimentat bugetul alocat Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pentru a avea întregul personal necesar în Laboratorul de Radioterapie. Deși Banca Mondială a trimis adrese unității medicale, încă de la începutul anului, prin care se cereau documente care să ateste că Spitalul este pregătit să primească și să pună în funcțiune cel de-al doilea aparat, având personal instruit, toate acestea au fost ingnorate atât de conducerea unității sanitare cât și de conducerea Consiliului Județean. Din păcate, cei care au de suferit sunt maramureșenii dar și locuitorii din județele limitrofe care și-au pus speranțele în Laboratorul din Baia Mare, fiind scutiți să mai facă drumuri inutile la Cluj, Oradea sau chiar în Ungaria pentru a se trata”, a declarat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, fost președinte al Consiliului Județean Maramureș.