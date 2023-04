Episcopul Eparhiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București: „În acest an, am ales să ilustrez pastorala de Paște cu fotografia Fericitului Iuliu Hossu (1885-1970) împovărat de ani, dar nu și de descurajare sau de tristețe.

Această ilustrare, anume gândită, nu este întâmplătoare! Arată contrastul dintre calculele omenești și puterea harului care se desăvârșește în slăbiciune! Este în felul său o emblemă a Învierii Domnului!

Poza provine, via arhiva Postulaturii, din colecția fam. Tarcisiu Răfan. Ea datează din 2 mai 1970 și îl reprezintă pe cardinalul martir în camera sa de la mănăstirea ortodoxă Căldărușani, de lângă București, unde era închis din ordinul autorităților comuniste. La sfârșitul aceleiași luni, internat in extremis la spitalul Coletina, episcopul Hossu deceda după 22 de ani de prizonierat, consumat de ultima sa agonie.

Mijlocirea acestui suflet formidabil care ne-a lăsat, pe lângă moștenirea de har a propriei sale vieți, textul formidabil al memoriilor sale, este prețioasă. Să-l punem la treabă în favoarea renașterii în suflete a speranței și a curajului credinței în țara noastră și în Biserică!

Alături de ceilalți martiri sfinți, Iuliu Hossu străjuiește drumul nostru spre Isus.

Spiritul învierii Domnului să ne cuprindă inima și să ne însuflețească, spre a cere minuni și vindecări prin rugăciunea vrednică de mijlocire a scumpilor Martiri episcopi români uniți! Așa să ne ajute Dumnezeu!”.