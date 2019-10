Încă 56 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână, în șapte județe din România. Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 18.426, anunță Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până vineri, 11 octombrie, este de 18.426, dintre care 64 de decese.

În ultima săptămână, au fost raportate încă 56 de cazuri nou confirmate în șapte județe, cele mai multe înregistrându-se în Neamț (41), Caraș-Severin (8), Dolj și Iași (câte 2).

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Astfel, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare, iar pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală.

Care sunt semnele rujeolei? Ce este și cum o recunoști?

Rujeola este o afectiune destul de grava care poate fi prevenita prin vaccinare. Poate da complicatii severe daca nu este tratata corespunzator. Se poate confunda la prima vedere cu rubeola, insa rujeola este mult mai grava.

Principalele simptome:

– febra mare, de pana la 40,5 grade Celsius;

– inflamatii la nivelul pielii si iritatii insuportabile;

– mancarimi;

– stare de oboseala accentuata;

– greata, insotita de varsaturi;

– lacrimare abundenta;

– dureri in gat, raguseala;

– inflamarea amigdalelor;

– secretii nazale apoase.

Rujeola, ca majoritatea bolilor copilariei, are o origine virala. Virusul este unul de tip ARN, inrudit cu virusurile pestei bovine si a rapciugii canine. Virusul rujeolic face parte din genul Morbilivirus, familia Paramyxoviridae de unde se trage si oreionul.

Rujeola se poate transmite prin saliva, virusul putand fi transmis prin stranutari puternice. Rujeola nu se poate transmite indirect, si anume prin contactul cu obiecte contaminate. Virusul rujeolic nu rezista mai mult de 2 ore pe suprafetele contaminate si tocmai de aceea nu se poate vorbi de transmiterea sa in acest mod.

Primele 4 zile sunt cele mai periculoase deoarece probabilitatea de contagiere creste pana la 95%. Grupul de varsta cel mai afectat este format din copii de pana la 9-10 ani, iar varful de incidenta este intre 2 si 5 ani.

Parintii trebuie sa fie atenti la anumite aspecte daca vor sa afle in ce stare de sanatate se afla copiii lor. Unul din semnele necunoscute ale rujeolei este albirea limbii, deoarece este incarcata cu depozite ale virusului rujeolic. Marginile limbii sunt rosii, iar centrul acesteia este albicios. De asemenea, pe obrajii copiilor care sufera de rujeola apar pete albe spre gri, inainte de declansarea bolii in tot organismul.

Situația infecțiilor cu rujeolă la 11 octombrie

