Pionezele vor fi elementele de bază ale acestui text. Atât de necesare în unele momente, dar cu o folosință efemeră, întrebuințate pentru fixarea unor elemente de o greutate mică, vin la pachet cu o doză de instabilitate și șubrezime.

Scena politică maramureșeană a suferit destule modificări în ultima vreme. Pionezele unor figuri au fost scoase din tabloul politic județean. Decizia instanței în cazul primarului Cherecheș a creat o senzație de speranță pentru mulți care s-au văzut peste noapte viitori primari. Lupta celor doi bufoni de la primărie de-a schimba vicele prim s-a încheiat. USR-istul aurit Hodoronc-tronc încheindu-și probabil activitatea politică în urma acestui scandal. În timp ce, americanoidul de mâna a doua a trecut Atlanticul și s-a întors acasă. E din nou sub stăpânirea Împăratului Roșu, după ce inițial s-a dezis de împărăția lui și a încercat s-o preia pe cea Galbenă, însă prințișorul s-a dovedit a fi suficient de abil încât să-l înfrângă într-un duel intern în urmă cu câțiva ani. Acum la curtea Împăratului Roșu vin mulți, arătându-și mușchii, fie pe cai albi, fie pe camioane, mizând cu toții pe Regatul colorat în roșu ca va da primarul de Baia Mare. Raționamentul este posibil corect dacă analizăm armele celor galbeni, care nici măcar spadă nu au și sunt gata să iasă la luptă cu o „Bota”, dar și schimbările hodoronc-tronc de la AUR care azi își prezintă președintele filialei Baia Mare și mâine se dezic de el. UDMR-iștii au rămas în mâinile craiului Joltike, fugar la Timișoara în timp ce alții îi negociau postul, atrăgând voturile nemuricilor din Consiliul Local Baia Mare. UDMR își negociază deja un nou post de viceprimar pentru ce urmează după 2024, uitând de experiența celor 4 ani când au rămas în afara horii județene.

Este clar, Împăratul Roșu și Printzișorul Galben au început să folosească pionezele ca să se înțepe unul pe altul. Se pregătesc pentru duel. Astăzi pioneze, mâine bote și săbii. De urmărit va fi pe cine va susține Nașul și Popa, două personaje cu o importanță capitală pentru viitorul județului chiar dacă primii doi nu și-au pus pirostriile. Combatanții se prezintă „de-a dreapta tatălui”, dar pe rând, parcă după un calendar bine stabilit care a început să se vândă cu 5 lei.

USR-ul = Ura Slăbiciune Românească, n-are nevoie de calendare. Ei sunt divizați în facțiuni precum crema de blat în prăjitura preferată a lui Ivan, (nu cel Groaznic, că a slăbit) și se luptă alături de toți și împotriva tuturor. Dau din coate, desfac șireturi, urlă a pagubă, rămânând fără REPERe că noua structură le răpește candidații. Ei folosesc pionezele doar ca să facă glume proaste, atâta pot! Parcă sunt frații gemeni a celor de la AUR. Oricum se iubesc. Frația celor de la AUR Maramureș nu mai poate fi cârpită nici cu pioneze. Oamenii vin în partid și pleacă când vor sau când vrea fanfaristul șef. Membri de care s-a dezis purtătorul de trompetă reprezintă încă Alianța pe la evenimente publice, având tricolorul agățat la piept și plimbând coroane. Oamenii văd, dar nu pricep ce se petrece. Important e că sunt uniți măcar sub tricolor și că încearcă să facă galerie. Cui? Vom vedea cu toții. Fostul ministru „Genunche” e la cules de ciuperci și visează la cai verzi pe pereți!

Duelul adevărat se dă între personajele principale. Împăratul Roșu și Printzișorul Galben fiind singurii cu șanse reale să câștige castelul în 2024, fiecare având anumite atuuri.

Pentru „roșii”: PMP-ul a fost adus în curtea regatului Roșu, zice împăratul – acasă; partidul stă bine în sondaje și va candida cu „trandafirii la vedere”, nu sub egida Coaliției care i-a adus înfrângerea în 2020. Partidul l-a repatriat și pe paharnicul Coman, cunoscut ca Vărzaru, care și-a „terminat aventura cu amanta blondă și s-a întors la nevastă roșcată”. În timp ce, pentru galbeni principalul avantaj este reprezentat de faptul că sunt la putere în județ și cel puțin par mai coagulanți decât colegii lor din coaliția de guvernare. Și-au stabilit candidații locali, fiind în plină desfășurare operațiunea de selecție și șlefuire a unor noi combatanți.

Răsvlătiri sunt multe și de-o parte și de alta. Unele se vor stinge, altele se vor confirma, jocurile fiind deschise pentru toți, ceea ce duce la o instabilitate politică ca niciodată în județ.

