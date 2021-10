Emma Răducanu devine o celebritate de prim rang, după triumful nescontat de la US Open. Jucătoarea de 18 ani a atras atenția marilor case de modă din lume, iar acum se poate lăuda cu un nou contract major.

Anunțul vine după ce noul fenomen din tenisul feminin a devenit imaginea brandului de bijuterii Tiffany and Co.

Emma Răducanu a purtat deja o rochie Dior la premiera noului film din seria James Bond, ”No Time To Die”.

„M-am simțit ca-n paradis! Am purtat o rochie realizată cu magia din atelierele Dior, o experiență unică. Am fost onorată”, a fost reacția Emmei.