Judecătorul Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, a tras un semnal de alarmă după cazul Caracal într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mizeria care ne inundă azi e cea care colcăie, pe sub o crustă fragilă numită “vocaţie europeană”, de 30 de ani. Mostenirea comunista e mai vie ca oricand, dar noi ne minunam, afland, vezi Doamne doar acum, ca toata tara asta functioneaza pe avarie.



Cei care ne conduc spre viitorul luminos si european, de aproape 30 de ani, provin din pepiniera de cadre securiste si comuniste.

Acesta este si va fi filonul de aur al politicii romanesti.

Cum nu a avut nevoie de punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara, nemuritorului popor roman nu ii ramane decat sa faca in continuare ceea ce face de 2000 de ani: sa stea ingenunchiat.

Nostalgia dupa bici, delatiune si lene platita regeste, dupa promovarea exclusiva pe cumterie si mita, arata ca democratia e prea complicata pentru noi.

Politicieni de toate culorile, uniti in cuget si simtiri doar de foamea de bani si putere, depasesc azi orice limita a bunului simt, insultandu-ne tuturor inteligenta.

Ne-am obisnuit sa ii vedem facand din moarte o afacere profitabila.

Dar sa vii sa proslavesti ilegalitatile si mizeria vizibile din Cosmos, doar ca sa iti asiguri viitorul politic, este mult prea mult.

Cocotati pe mese sau cadavre, aruncandu-si zoaie in cap, se folosesc de orice le vine la indemana pentru a minti, in favoarea lor.

Cand veti astepta 20 de ani solutionarea unui dosar de partaj, sa va aminititi ca politicienii si protejatii lor v-au spus ca nu avem nevoie de raspunderea magistratilor, pentru ca ii stresam.

Cand veti fi tratati cu dispret si scarba, cand va veti uita uimit intr-o hotarare judecatoreasca care va incredinteaza un copil care nu e al dvs, sa va amintiti ca papagali caraitori, obisnuiti al birourilor politicienilor, dar care ciripesc non stop despre independenta si principii, dormind cu pozele zeitelor sub perna, v-au spus ca nu e nevoie de inspectia judiciara, pentru ca intineaza zeii-magistrati.

Cand veti fi omorati in casa, cu un procuror la poarta, stand cu ochii pe ceas pentru a le da politistilor startul perchezitiei, sa va aminititi ca SIIJ este cel mai mare rau ce li se poate intampla magistratilor abuzivi si de aceea trebuie desfiintata.

Au infiintat structuri mega si super specializate, cu oameni platiti regeste, ca sa finalizeze un dosar pe an;

Au cheltuit milioane de euro, prostindu-va ca veti avea spitale si autostrazi, oferind la schimb o jalnica piesa de teatru, in care cei ca ei au devenit eroi intangibili, iar cei ca noi candidati ideali la a fi “saltati”;

Au creat magistratul de rit nou, fara mama si fara tata, asteptand recunostinta vesnica a societatii, prostite si imbatate cu apa rece, oferind in schimb dispret, slaba pregatire, dezinteres.

Azi, ii vedem in toata splendoarea: aroganti, abuzivi, convinsi ca sunt deasupra legii si ca nimeni si nimic nu ii poate atinge.

Cand voi sau cei dragi voua vor infunda puscaria, gratie unui denunt al unui condamnat uitat prin Jilava si al marturiei unui om inventat, judecati fiind de un judecator pitit sub birou, santajat de procurorul de sedinta, sa va amintiti ca i-ati crezut pe toti cei care va mint azi cu nerusinare.

Politicienii romani nu au nevoie de doctrine sau ideologii, de dezbateri televizate, nici macar de 8 clase.

Ei au partidul manuitorilor de catuse care le asigura puterea, fiind calea, adevarul si viata.

Si nu se vor opri pana cand judecatorii incomozi nu vor avea gurile pecetluite, devenind simple papusi manuite de aceiasi vesnici papusari.

Asta vreti?

Adriana Stoicescu