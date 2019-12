Jurnalista Emilia Sercan critica dur decizia Cabinetului Orban de a le permite studentilor la Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazul sa nu se mai inscrie in Registrul Matricol Unic al Universitatilor din Romania (RMUR).



In cadrul celei mai recente sedinte de Guvern, Cabinetul Orban a adoptat o ordonanta de urgenta care modifica Legea Educatiei.

Mai exact, ii scuteste pe studentii Academiei Nationale de Informatii Mihai Viteazul de obligatia de a se inscrie in Registrul Matricol Unic al Universitatilor din Romania. Acestia se vor inscrie, in schimb, intr-un registru separat, al Academiei.

De ce a fost nevoie de asa ceva? In expunerea de motive a ordonantei de urgenta, Guvernul sustine ca masura s-a impus pentru „a asigura confidentialitatea si conspirativitatea datelor personale referitoare la identitatea studentilor si absolventilor”.

Reamintim ca printre absolventii acestei institutii de invatamant se afla si fostul ministrul a Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat de presa cum a obtinut diploma de absolvire, Teodorovici a recunoscut ca nu s-a dus la cursuri si nici n-a dat examene, iar diploma „i-a fost adusa”.

„Noaptea ca hotii, cand lumea e preocupata de sarmale si carnati!”

In context, jurnalista Emilia Sercan – ale carei anchete au scos la iveala multiple nereguli comise de persoane publice in obtinerea de diplome si titluri academice – sustine ca ordonanta nu face decat rau.

„Decizia de creare a unui registru matricol unic special pentru Academia SRI este mizerabila si lipsita de sens. Timp de 30 de ani nu a fost nicio problema ca absolventii de licenta, de masterat si de doctorat de la Academia SRI sa fie trecuti in acelasi registru cu toti ceilalti absolventi. Acum este. Si nu ma mira deloc.

Acum, dupa aproape cinci ani de scandaluri despre diplomele postdoctorale date unor politicieni care nici macar nu au trecut o data pe la Colegiul National de Informatii al SRI – vezi cazul Eugen Orlando Teodorovici -, sau scandalurile legate de cele 45 de teze de doctorat plagiate din totalul de 85 de teze sustinute la Academia SRI, s-a gasit solutia ca presa sa nu isi mai bage coada printre matrapazlacurile de acolo: isi creaza registru matricol paralel” a scris jurnalista, pe pagina sa de Facebook.

Emilia Sercan sustine ca nu intelege de ce s-a grabit Cabinetul Orban sa secretizeze lista cu studenti la Academia SRI.

„Nu cred ca trebuie sa mire pe nimeni ca ministrul Educatiei, Monica Cristina Anisi, a propus o asemenea ordonanta de urgenta – chiar asa, care e urgenta? – iar premierul Ludovic Orban a acceptat-o, in final pe 27 decembrie, noaptea ca hotii, cand lumea e preocupata de sarmale si carnati. Pana la urma directorul SRI este un fost membru al Partidului National Liberal, iar aceasta prevedere care opacizeaza invatamantul universitar este luata de guvernul PNL.

Ce-i drept, a fost nevoie ca SRI-ul sa astepte ceva pentru a promova aceasta prevedere, iar pentru mine nu e de mirare faptul ca aceasta decizie este luata de ministrul Educatiei inainte de adoptarea unui Cod National de Etica, inainte sa fie numita componenta unui nou Consiliu National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, care, apropo, a demisionat acum vreo doua luni in bloc, dar despre care nu vedeti stiri in presa, sau inaintea unui audit real al sistemului doctoral din Romania. Dar, na, secretizarea ceruta de Academia SRI e mai importanta si e chiar urgenta?!”, a mai scris Emilia Sercan pe pagina sa de Facebook.

Jurnalista apreciaza si ca, daca tot voia sa ajute, Cabinetul Orban se putea aplica asupra altor aspecte care tin de Academia SRI.

„Si daca SRI-ul tot nu vrea ca cineva sa afle cine sunt absolventii Academiei SRI rascolind prin registrul matricol unic, a facut SRI-ul ceva impotriva profesorilor care in urma cu cativa ani obligau masteranzii de la masterul profesional al Academiei SRI sa scrie referate pe care mai apoi le publicau in carti pe care se treceau coordonatori pentru a-si crea opera si punctaje pentru raportarile academice? A depus cumva vreo plangere penala impotriva lor pentru divulgarea identitatii unor ofiteri acoperiti?

Si ca sa nu fac doua drumuri, ca tot sunt la capitolul intrebari publice, i-a dat SRI-ul in judecata pe cei carora li s-au retras titlurile de doctor pentru a li se anula si diplomele, asa cum prevede legea adoptata in vara sau Departamentul Juridic inca analizeaza sau poate doar trage, strategic, de timp??”, se mai arata in postarea Elimiei Sercan.