Emilia Galinska, jucătoarea din naționala Poloniei, se alătură lui Minaur din această vară.

Ea vine de la Măgura Cisnădie, echipa la care s-a transferat în anul 2023. Trei ani a jucat în Germania, la Neckarsulmer, Borussia Dortmund și Union Halle-Neustadt, după care s-a transferat acasă, în Polonia, unde a evoluat pentru Zaglebie Lubin (cu care a câștigat de trei ori campionatul Poloniei în anii 2021, 2022, 2023), echipă cu care a evoluat chiar și în EHF European League!

Pentru naționala Poloniei are 38 de goluri marcate in 41 de meciuri, aceasta fiind prezentă inclusiv la ultimul Campionat Mondial care s-a desfășurat anul trecut in Suedia, Norvegia și Danemarca.