Cosmin e în clasa a opta. Pentru că e în vacanţă, petrece cel mai mult timp la antrenamentele de rugby. Se gândeşte totuşi că are un an şcolar dificil, mai ales cu atâtea schimbări. Ultimele au fost anunţate de ministrul Educaţiei. „La clasa a opta, vom avea în loc de trei teze, doar două teze. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei”, a declarat Sorin Cîmpeanu. Mai exact, elevii din clasa a opta vor avea teze doar la limba română și matematică. Aceleași discipline rămân și pentru liceeni, plus încă un examen la o materie obligatorie în funcție de profil.

Rezultatele tezelor vor avea o pondere mai mică în raport cu notele pe care elevul le va primi. „Dacă vom avea două note și a treia notă teza, cu 25%, înseamnă că fiecare notă va avea o pondere de 37,5% – adică o pondere mai mare decât nota din teză”, explică Sorin Cîmpeanu.

„Mie aceste schimbări mi se par foarte bruşte şi mi se pare că ministerul ia aceste decizii fără să se consulte cu noi. Noi nu mai ştim ce să învăţăm”, se plânge un elev, iar un altul adaugă: „Mi se pare că se schimbă prea repede, nu ne putem organiza atât de repede”.

Ca de obicei, părinţilor le revine datoria de a le traduce copiilor toate aceste schimbări. „Aceste schimbări în mijlocul anului şcolar îi pot afecta pe unii. Unii pot să aibă probleme de anxietate, poate să le fie frică de viitor, de ce o să se întâmple cu ei”, afirmă Cecilia Ardusătan, psiholog.

Examenele ar putea fi susținute fizic la începutul lunii decembrie. Momentan, nu se ştie clar dacă de luni elevii se vor întoarce în bănci sau vor face cursurile online.