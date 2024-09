Până la 30 septembrie 2024, elevii, cu excepția celor din ani terminali, beneficiază de gratuitate la transportul cu trenul pe baza vizei de anul trecut. CFR Călători a precizat că elevii care au studiat în anul școlar trecut, încă beneficiază de gratuitate, pe baza vizei primite de la instituția de învățământ, până pe data de 30 septembrie 2024. Elevii din anii terminali au gratuitate pe baza vizei vechi doar până pe 9 septembrie.

”Conform prevederilor legislative în vigoare, acordarea facilităţii de gratuitate în baza vizei anului şcolar 2023/2024 se poate face numai pentru călătoriile care se efectuează până la data de 30.09.2024 inclusiv. Excepţie fac elevii care au înscris pe carnet “an terminal” şi care nu mai beneficiază de această facilitate începând din 9 septembrie”, arată CFR Călători, potrivit News.ro.

Pentru anul școlar 2024-2025, facilitățile acordate elevilor, în ceea ce privește călătoria cu trenul, se vor acorda în baza documentelor vizate de la 1 octombrie 2024.

Pentru facilitarea călătoriei cu trenul spre/dinspre localitatea în care învaţă, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/ autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic de următoarele avantaje:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, şi tarif de rezervare gratuit pentru călătoria cu trenurile, cu regim de rezervare;

abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru gratuitate, elevii au nevoie de carnetul/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs.

Însă, pentru călătoria la clasa superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii achită integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

De unde pot cumpăra elevii biletele pentru tren Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la casele de bilete din staţiile de cale ferată, cu personal propriu, dar și de la automatele de bilete ale CFR Călători amplasate în staţii sau agenţiile de voiaj CFR Călători.

De asemenea, pot fi cumpărate bilete de tren și de la personalul de tren dacă: staţia CF de urcare nu este deschisă activităţii de vânzare; dacă îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor de bilete; dacă staţia CF de îmbarcare nu este deservită de personalul aparţinând CFR Călători; în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în staţia de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiţia prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren).

Biletele pot fi cumpărate şi online, numai după confirmarea/validarea calităţii de elev la casele de bilete, care se face o singură dată pentru fiecare an şcolar, si emiterea unui ID. Confirmarea/validarea calităţii de elev se poate solicita la orice staţie sau agenţie de voiaj CFR Călători, care este dotată cu sistem electronic de emitere. Validarea calității de elev se face doar în baza carnetului/legitimaţiei de elev, în original, care are înscris nume, prenume şi CNP, şi este vizat pentru anul şcolar în curs ori în baza adeverinţei doveditoare emisă de unitatea de învăţământ de apartenenţă, prezentată în original. După confirmarea/validarea calităţii de elev şi crearea profilului de utilizator online se emite un ID în baza căruia se vor putea procura bilete/ abonamente online pe site sau prin aplicaţia descarcabilă pe telefon. Aplicaţia pentru telefon, pentru cumpărarea biletelor de tren, se numește CFR Călători bilete online. Odată achiziționat biletul de tren, acesta poate fi vizualizat și prezentat personalului de tren, direct din aplicație. Tipărirea nu este obligatorie. Aplicaţie este disponibilă în Google Play, Apple AppStore, Huawei AppGallery. Ce documente sunt necesare la emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie la casele de bilete şi în tren Pentru emiterea biletelor şi abonamentelor de călătorie lunare gratuite pentru elevi, este nevoie de: Prezentarea carnetului/legitimaţiei de elev/ adeverinţei doveditoare a calităţii de elev emisă de unitatea de învăţământ, în original; Actele doveditoare trebuie să conțină numele şi prenumele elevului, codul numeric personal şi viza unității de învăţământ pentru anul şcolar în curs Ori un modelul de adeverință care să corespundă tipului prevăzut în H.G. nr. 810/2023 În cazul călătoriei elevilor în grup, este nevoie de o adeverință emisă de unitatea de învăţământ de apartenenţă, în original. Aceasta trebuie să corespundă modelului prevăzut în H.G. nr. 810/2023. Nu vor fi acceptate alte tipuri/modele. În cazul unei verificări în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele documente: Biletul/abonamentul de călătorie gratuit valabil la trenul respectiv, în original, cu excepţia celor emise pe suport digital (online), la care este necesar să fie prezentat codul QR de pe dispozitivul mobil. un document de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de şedere, permis de conducere, dacă este cazul) în original, sau certificat de naştere (original sau copie) pentru elevii sub vârsta de 14 ani; În locul documentului de identitate elevii pot prezenta carnetul/legitimaţia de elev în original numai dacă acesta/aceasta conţine fotografia elevului şi CNP-ul elevului. În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele menţionate, aceştia vor fi considerați fără bilet/abonament de călătorie şi vor suporta plata tarifelor de taxare în tren, mai mari decât cele de la casele de bilete. Contravențiile se sancționează cu amendă între 100 de lei și 900 de lei. Editor : C.S. Etichete: cfr calatori cfr tren ministerul transporturilor Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/elevii-mai-au-gratuitate-la-transportul-cu-trenul-pana-pe-30-septembrie-2024-pe-baza-vizei-scolare-de-anul-trecut-2917731

Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.