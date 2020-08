Deși a mai rămas mai puțin de o lună până la începerea noului an școlar, încă nu au fost luate toate măsurile necesare privind reducerea contaminării cu COVID-19. Cu toate acestea, primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, vine cu o serie de modificări în privința instituțiilor de învățământ din oraș, reprezentând un mare ajutor pentru elevii, liceenii și profesorii băimăreni.

„Dotăm toate clasele cu table inteligente, videoproiectoare și tablete pentru 20.000 de elevi și liceeni băimăreni. Fiecare elev va primi 2 măști pe zi, vom asigura dezinfectant în toate unitățile de învățământ, dar și dezinfectarea zilnică a spațiilor. Separarea colegilor de bancă se va face cu plexiglas, iar la intrarea în unitățile de învățământ vom amplasa filtre termo.

Am avut, la fel ca în fiecare an de când sunt primar, întâlnire cu directorii tuturor unităților de învățământ din Baia Mare. Am discutat despre problemele cu care se confruntă fiecare grădiniță, școală sau liceu, dar mai ales, am decis care sunt măsurile care trebuiesc adoptate astfel încât anul școlar 2020/2021, care va începe în aproximativ două săptămâni, să se deruleze în cele mai bune condiții pentru toți elevii. Asta în contextul în care pandemia de Coronavirus face necesară adoptarea și aplicarea la nivelul tuturor unităților de învățământ din Baia Mare a unor măsuri care să permită desfășurarea de activități didactice on line, separarea și limitarea contactului între elevii din bănci, precum și desfășurarea orelor de curs în condițiile igienico – sanitare impuse de specialiști.

În Municipiul Baia Mare învățământul și educația au fost și vor rămâne o prioritate a Administrației Publice Locale. De-a lungul ultimilor ani am modernizat, am reabilitat și am dotat la standarde înalte creșe, grădinițe, școli, licee sau colegii. În plus, elevii care învață la clasele pregătitoare au beneficiat de rechizite și ghiozdane gratuite, din dorința de a oferi tuturor copiilor condiții unitare de studiu. Parte a acestui demers sunt și întâlnirile periodice pe care le am cu directorii tuturor unităților de învățământ, unde stabilim împreună prioritățile și intervenim în funcție de acestea. La fel am procedat și acum, în preambulul anului școlar 2020/2021, din dorința ca fiecare unitate de învățământ să funcționeze la cele mai înalte standarde.

Am decis ca toți elevii, de la cei de grădiniță și până la cei de liceu, să fie dotați cu tablete, în fiecare sală de curs să existe table inteligente și videopropiectoare, precum și laptopuri performante care să permită desfășurarea de activități didactice on-line în cele mai bune condiții. Mai mult, vom asigura măștile și dezinfectanți necesari tuturor elevilor și vom realiza separarea cu plexiglas a colegilor de bancă, în așa fel încât să ne asigurăm că eliminăm orice fel de pericol la adresa sănătății elevilor.

Am cerut directorilor unităților de învățământ să întocmească lista dotărilor cu tot ceea ce este necesar unei funcționări ireproșabile, inclusiv din punct de vedere al măsurilor igienico – sanitare și de distanțare care trebuiesc respectate, în condițiile impuse de epidemia de Coronavirus. Autoritatea Publică Locală va finanța toate aceste achiziții din dorința de a nu face nici un fel de rabat de la calitatea acestora, respectiv pentru a asigura fiecărui elev condiții ireproșabile din acest punct de vedere. Voi urmări îndeaproape ca măsurile luate să fie aplicate și respectate, dar în egală măsură mă voi asigura că peste tot se face treabă de calitate, astfel încât să nu fie prejudiciată sub nici o formă calitatea actului educațional”, a anunțat edilul Băii Mari pe o rețea de socializare.