Patru elevi și doi profesori de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic au participat, între 26 și 28 octombrie, în Coimbra, Portugalia, la o activitate de învățare transnațională programată în cadrul proiectului „Guide the Guide!”, parteneriat strategic Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană.

Pe parcursul întâlnirii, participanții au luat parte la activități integrative, un scurt tur al școlii gazdă, precum și la vizitarea de muzee pentru identificarea unor exemple de bune practici în tururile ghidate cu elevi și testarea turului ghidat al orașului Coimbra (partea veche a orașului). Evaluarea fiecărei zile s-a desfășurat în modalitate online. De asemenea, cele trei zile de activitate fizică vor fi completate de două zile de activitate online. „Acest proiect, demarat în septembrie 2019, a cunoscut o perioadă de activitate intensă până în martie 2020, moment în care s-a intrat într-un interval mai puțin fericit, cu activități organizate exclusiv online. Mă bucur că am reușit să derulăm mobilități în mod fizic. Toți participanții au fost extrem de entuziaști că, după o perioadă de pauză de un an și jumătate, ne-am întâlnit față în față și am putut interacționa altfel decât virtual”, a mărturisit prof. Claudia Stoica, de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic. Printre rezultatele bifate în urma activității din Portugalia pot fi amintite: schimbul de bune practici în privința metodelor ce pot fi utilizate pentru realizarea de tururi ghidate interactive; exersarea/ îmbună­tățirea abilităților de comunicare în limba engleză; schimb de experiență cu profesorii/ elevii din țara gazdă; depășirea unor bariere personale; îmbunătățirea bagajului de cunoștințe în diverse domenii (istorie, arhitectură, științe); cunoaștere culturală.