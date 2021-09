Cu alte cuvinte, USR PLUS spune cam așa: „Adio Cîțu, dar rămân cu tine”. Conducerea USR PLUS a decis ca secretarii de stat, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării. Mimează ieșirea de la guvernare prin șapte demisii, dar lasă gașca de interese alături de Cîțu, cel pe care îl hulesc de dimineața până seara. O dovadă grăitoare a unui circ ordinar marca US PLUS, în care au cooptat și AUR.

Până la urmă, președintele Klaus Iohannis are obligația să iasă din letargia care-l caracterizează pentru a cere demisia premierului Cîțu, iar apoi să convoace la consultări toate partidele parlamentare în vederea instalării unui guvern legitim. Soluția cea mai rapidă de încetare a crizei politice și guvernamentale este ca Iohannis să își exercite rolul constituțional de mediator și să solicite demisia urgentă a primului ministru Florin Cîțu.

O intervenție simplă, la îndemâna președintelui, ar pune capăt imediat conflictului politic care afectează grav România. Asta pentru că, în afara rolului său constituțional, Iohannis este direct răspunzător de eșecul Guvernului Meu, întrucât a girat personal numirea lui Cîțu în funcția de premier și a agreat participarea USR-PLUS la guvernare, alături de PNL și UDMR, într-o Coaliție a pierzătorilor în alegeri.

Toate aceste partide sunt vinovate, în egală măsură, de catastrofa economică și socială pe care o vedem în prezent în România. Prin urmare, președintele Iohannis are obligația să intervină imediat pentru a reda normalitate procesului democratic din România.

Altfel scena politică va exploda, iar cel care va deconta instabilitatea și haosul ce vor cuprinde țara, va fi locatarul de la Cotroceni.