Un cuplu modest din Maramureș, sunt invitați de onoare la ceremoniile de încoronare de la Londra. Aceștia l-au primit pe Charles la Breb, în urmă cu 12 ani.

„Îmi plăcea să lucrez cu lemnul, nu eram eu mare meșter, dar mă învăța socrul, mai furam de la unul, de la altul și am ajuns să lucrez la casele Prințului Charles. După ce s-au terminat casele, a venit prințul în Breb. Mare bucurie, vine prințul. Și m-a chemat uncheșul, m-am dus am stat la masă cu Prințul Charles, am ciocnit două pahare de afânată”, povestește acesta.

Iar cum obiceiurile spun că în vizită nu mergi cu mâna goală, cei doi soți au pregătit și cadouri tradiționale. „Am pregătit o horincă de mere. Am pus o sticlă mai mare, pentru că noi mai avem prieteni pe acolo. O sticlă cu horincă de prune și nelipsita horincă de pere”, mai spune Ioan.

„Nu m-am gândit niciodată să ajung la un astfel de eveniment, nu am crezut că e cu putință. Dar Dumnezeu pe toate le rânduie, le face cum trebuie. Cu emoții multe, cu bucurie multă”, spune Ileana Bozai.