Scriam materialul de mai jos în iunie anul trecut pentru eMaramureş… Iată România lucrului bine făcut… Pui de vechi ciocoi și securiști ajung la butoane… Bravo Klaus!!!

Am tot auzit în ultima vreme despre comuniștii și torţionarii pe care cei din dreapta politicii românești îi tot caută în partidele de stânga din România. Ultimele declarații în acest sens veneau de la ceva duduie Pocora, comunicator prin PNL. Și atunci am căutat în arhive, vechi însemnări culese colateral prin peregrinările mele prin țară în diferite caravane politice, unde, la ceas de seară, la câte o agapă prietenească, se discutau și altfel de povești. Și l-am găsit prin însemnări pe Eduard Hellvig, fosta mâna dreaptă a fostului primar de Oradea, Petru Filip, apoi membru al Partidului Umanist a lui Felix motanul și, mai apoi, din 2011, aghiotant al, încă, președintelui PNL Crin Antonescu.

Povestiri interesante se rosteau la gură sobei despre arborele genealogic al lui Hellvig (ce nume diabolicesc) și al soției acestuia. Și atunci am înțeles de unde atâta discreție securistă în aparițiile sale. Promovat pe posturi care l-ar fi putut evidenția rapid în prim-planul televizoarelor și al rampelor politice, Hellvig a rămas un „tăcut” al peneliştilor români, executând doar strategii demult învățate de la părinții domniei sale. Poveștile colegilor de partid vorbesc despre tatăl lui Hellvig, un fost miliţian ce a cochetat cu securitatea comunistă din Satu Mare, fiind, după Revoluția din 1989, polițist în Satu Mare. Gurile rele vorbesc că tatăl a fost preumblat pe la mai multe penitenciare comuniste, vorbindu-se de el ca de un torționar. Soția a ales-o tot așa. Andreea este o fiică destoinică a unui fost subofițer de miliție comunistă, care după Revoluție s-a ajuns. Viorel Dumitraș pe numele sau a ajuns șef de Poliție peste milițienii din Bihor și Sălaj. A intrat în gura presei la momentul la care copiii Eduard și Andreea au avut probleme cu ANI, el declarând că i-a împrumutat cu 145.000 de euro pentru ca Hellvig ministrul să poată dovedi de unde are banii. Socrul Viorel Dumitraș conducea la Oradea IPJ-ul pe vremea când frații Micula, apropiați de Felix motanul, făceau și desfăceau în județ.

Asta îmi notam acum câțiva ani prin vocabularul de însemnări când o auzeam pe Pocora vorbind de comuniștii din partidele de stânga. Mă întrebam de ce Eduard Hellvig, omul locului, nu a venit niciodată prin nord-vestul României în campania electorală de europarlamentare. Aici a fost trimisă să facă campanie Norica Nicolai (alias Monica Macovei după cum ne informa un primar PNL), o distinsă doamnă născută pe la Sinaia, care se laudă că e fiica locului. Așadar, Hellvig nu s-a mai gândit la iarba verde de acasă, ci la interesul de a ajunge europarlamentar, interes care l-a făcut să fie rușinat la ideea de a da ochii cu oamenii unde s-a născut și crescut.

Și am mai adus în față opiniei publice acest nume penelist pentru că el a fost artizanul numirii lui Ovidiu Nemeș, primar de Sighet, la cârma PNL Maramureș, primar care este în atenția DNA, având pus sechestru pe parte a bunurilor ce le deține și cel care a pierdut alegerile din Sighet în față PSD la europarlamentare.

Radu Ţolaş